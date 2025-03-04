Epilepsi hastaları Ramazan'da nelere dikkat etmeli? Uzmanlardan Oruç önerileri

Uzmanlar epilepsi hastalarının oruç tutmasının sağlık açısından riskler taşıyabileceğini belirtti:

"Uzun süreli açlık, susuzluk, yorgunluk ve uykusuzluk gibi faktörler, epilepsi nöbetlerini tetikleyebilir. Özellikle antiepileptik ilaçların düzenli ve saatinde alınması büyük önem taşır. Oruç sırasında ilaç saatlerinin aksaması, nöbet riskini artırabilir."

Harvard Medical School'dan Dr. Elizabeth Thiele ise, epilepsi hastalarının oruç tutarken dikkat etmeleri gereken noktaları şu şekilde açıkladı:

"Epilepsi hastalarının oruç tutmadan önce doktorlarına danışmaları önemlidir. Bazı hastalar, ilaç dozlarının ve saatlerinin düzenlenmesiyle oruç tutabilirken, diğerleri için bu durum ciddi sağlık riskleri oluşturabilir."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: ORUÇ VE EPİLEPSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Epilepsy Research dergisinde yayımlanan bir çalışmada, uzun süreli açlık ve susuzluğun epilepsi nöbetlerini tetikleyebileceği belirtildi.

Araştırma, özellikle ilaçlarını düzenli olarak alması gereken hastaların oruç tutarken nöbet riskinin arttığını ortaya koydu. Bununla birlikte, bazı hastaların doktor kontrolünde oruç tutabildiği ve bu süreçte nöbet sıklığında bir artış yaşamadığı da belirtildi.

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Bir başka çalışmada ise, ketojenik diyetin epilepsi üzerindeki olumlu etkileri ele alındı.

Journal of Neurology'de yayımlanan bu araştırma, ketojenik diyetin bazı epilepsi hastalarında nöbet sıklığını azalttığını gösterdi. Ancak, bu diyetin oruçla karıştırılmaması gerektiği ve doktor kontrolünde uygulanması gerektiği vurgulandı.

EPİLEPSİ HASTALARI İÇİN ORUÇ TUTARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Doktor Onayı Alın: Oruç tutmadan önce mutlaka bir nöroloji uzmanına danışın. Doktorunuz, ilaç dozlarınızı ve saatlerinizi düzenleyebilir.

2. İlaç Saatlerini Aksatmayın: Antiepileptik ilaçlarınızı düzenli ve saatinde almanız, nöbet riskini azaltmak için kritik öneme sahip.

3. Uyku Düzenine Dikkat Edin: Uykusuzluk, epilepsi nöbetlerini tetikleyebilir. Ramazan boyunca düzenli ve yeterli uyku almaya özen gösterin.

4. Stresten Kaçının: Stres, nöbetleri tetikleyebilecek bir diğer faktördür. Meditasyon ve nefes egzersizleri gibi yöntemlerle stresi azaltmaya çalışın.

5. Bol Sıvı Tüketin: İftar ve sahur arasında yeterli miktarda su içerek vücudunuzu susuz bırakmayın.

EPİLEPSİ HASTALARI İÇİN ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

İslam dini, sağlık sorunları olan bireyler için oruç tutmama konusunda kolaylık sağlamakta.

Prof. Dr. Sedat Işıkay, "Hastalık, yolculuk veya başka mazeretler nedeniyle oruç tutamayanlar, bu ibadeti daha sonra yerine getirebilir veya fidye verebilir. Sağlık, İslam'ın öncelik verdiği bir konudur ve hastaların kendilerini riske atmamaları esastır" dedi.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Harvard’dan Dr. Elizabeth Thiele, "Epilepsi hastalarının oruç tutma kararı, bireysel sağlık durumlarına bağlı. Bu nedenle, doktor kontrolü olmadan oruç tutmak riskli olabilir" dedi.

Prof. Dr. Sedat Işıkay ise, "Epilepsi tedavisinde ilaçların düzenli kullanımı hayati öneme sahiptir. Oruç sırasında ilaç saatlerinin aksaması, nöbet riskini artırabilir" açıklamasını yaptı.

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GELECEK ÖNERİLER VE SAĞLIKLI BİR RAMAZAN İÇİN ADIMLAR

Uzmanlar, epilepsi hastalarının oruç tutma kararını doktorlarıyla birlikte değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

World Health Organization (WHO) 'dan Dr. Tarun Dua, "Epilepsi hastalarının sağlıklarını riske atmadan dini vecibelerini yerine getirebilmeleri için bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı" dedi.