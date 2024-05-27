Epilepsiye iyi gelen bitkiler nelerdir? Uzmanlar açıkladı

Epilepsi, halk arasında sara olarak da bilinen, beyindeki nöronlarda kontrolsüz elektriksel boşalmalar sonucu ortaya çıkan bir hastalık olduğu biliniyor.

Epilepsi tedavisinde ilaç tedavisi başlıca yöntem olmakla birlikte, beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri de hastalar için önemli destekleyici faktörler arasında yer aldığı biliniyor.

Uzmanlar, epilepsi hastalarının beslenme rutinlerinde bazı bitkisel ürünlerin olumlu etkiler sağlayabileceğini belirtti.

Epilepsi hastaları için önerilen besinler arasında Omega-3, Omega-9 ve zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar bulunmakta.

Ayrıca, tam tahıllı ürünlerin tüketilmesi ve D vitamini açısından zengin gıdaların alınması önerilmekte.

Epilepsi hastalarının sıkça D vitamini eksikliği yaşadığı ve güneş ışığından yararlanmanın yanı sıra süt, peynir, yumurta ve balık gibi D vitamini kaynaklarının tüketilmesi gerektiği vurgulanmakta.

Epilepsiye iyi gelen bitkisel çözümler arasında çınar kabuğu, kantaron çiçeği ve mavi çarkıfelek otu gibi bitkilerin kaynatılıp bal ile tatlandırılarak tüketilmesinin faydalı olabileceği belirtildi.

Ancak, bu bitkisel çözümlerin yan etkileri ve ilaç etkileşimleri konusunda dikkatli olunması ve mutlaka bir sağlık uzmanına danışılması gerektiği de hatırlatıldı.

Prof. Dr. Metin Özata, epilepsi tedavisinde vitamin ve mineral desteğinin önemi üzerinde durdu.

Özellikle Özata, biotin vitamin desteğinin gerekebileceği, ancak kullanılacak vitamin ve mineral destekleri için mutlaka nöroloji uzmanına danışılması gerektiği ifade etti.

Epilepsi hastalarının beslenme ve bitkisel tedavi konusunda doğru bilgiye ulaşmaları ve tedavi süreçlerini desteklemek için uzman görüşlerine başvurmaları büyük önem taşımakta.

Bu konuda yapılan bilimsel çalışmalar ve uzman tavsiyeleri, hastaların yaşam kalitesini artırmada ve nöbet sıklığını azaltmada yardımcı olabilir.