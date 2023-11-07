Erbil'deki ABD askeri üssüne İHA saldırısı

Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı’ndaki askeri üsse İHA saldırısı düzenlendi.

KAYNAK: İHA
Erbil'deki ABD askeri üssüne İHA saldırısı

Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetime bağlı Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Erbil Havaalanı’nda ABD askerlerinin bulunduğu askeri üsse iki kez İHA saldırısı düzenlendiği belirtildi.

İlk saldırıda kullanılan 2 İHA’nın havada imha edildiği kaydedilen açıklamada, ikinci saldırıda kullanılan diğer İHA’nın ise hedefe ulaşmadan düştüğü kaydedildi. Saldırı sonrası Erbil Havaalanı’ndan yapılan uçuşlar geçici olarak askıya alınırken, ABD Erbil Başkonsolosluğu’nda da siren sesleri yükseldi.

Diğer yandan, İran yanlısı Şii milis gruplarının çatısı altında toplandığı “Irak İslami Direniş” adlı grup saldırıları üstlendiğini açıkladı.

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