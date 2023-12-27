Erbil'deki ABD üssüne SİHA saldırısı

Irak ve Suriye’deki ABD üslerine yönelik saldırılar devam ediyor.

Irak’ın kuzeyinde yer alan Erbil kentindeki havaalanında ABD öncülüğündeki terör örgütü IŞİD karşıtı koalisyon güçlerine ait üsse silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlendi.

Saldırıyı İran yanlısı Irak İslami Direnişi üstlendi.

Irak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada, “Uluslararası Erbil Havaalanı’ndaki işgalci ABD üssüne saldırı düzelendi. Düşmanın kalelerini vurmaya devam edeceğiz” denildi.

Öte yandan havaalanı yakınlarında bir SİHA düşürüldü. Saldırı sonucunda can veya mal kaybı yaşandığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.