Erbil'deki ABD üssüne SİHA saldırısı

Kaynak: İHA
Erbil'deki ABD üssüne SİHA saldırısı
Irak’ın Erbil kentinde yer alan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üsse silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlendi.

Irak ve Suriye’deki ABD üslerine yönelik saldırılar devam ediyor.

Irak’ın kuzeyinde yer alan Erbil kentindeki havaalanında ABD öncülüğündeki terör örgütü IŞİD karşıtı koalisyon güçlerine ait üsse silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlendi.

Saldırıyı İran yanlısı Irak İslami Direnişi üstlendi.

Irak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada, “Uluslararası Erbil Havaalanı’ndaki işgalci ABD üssüne saldırı düzelendi. Düşmanın kalelerini vurmaya devam edeceğiz” denildi.

Öte yandan havaalanı yakınlarında bir SİHA düşürüldü. Saldırı sonucunda can veya mal kaybı yaşandığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Son Haberler
Kongo’da sel ve toprak kayması: En az 60 ölü Dünya
Kongo’da sel ve toprak kayması: En az 60 ölü
Akşener'den ‘Can Atalay’ açıklaması: Çatışmayı sonlandırma fırsatı heba edildi Gündem
Akşener'den ‘Can Atalay’ açıklaması: Çatışmayı sonlandırma fırsatı heba edildi
Gündüz kuşağının süper ikilisi Yazarlar
Gündüz kuşağının süper ikilisi
Suçlu asgari ücretli ya da emekli mi? Yazarlar
Suçlu asgari ücretli ya da emekli mi?
Âkif Yazarlar
Âkif
AKP; HDP ile ÇÖZÜLME Hüda Par ile BÖLÜNME Yazarlar
AKP; HDP ile ÇÖZÜLME Hüda Par ile BÖLÜNME
İsveç’in NATO üyeliği ve asker sözü Yazarlar
İsveç’in NATO üyeliği ve asker sözü