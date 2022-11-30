Erdal Tosun sevenleri tarafından anılıyor

Başarılı oyunculuğuyla izleyicilerin beğenisine kazanan Tosun, Yeşilçam aktörlerinden Sevim Tosun ve Necdet Tosun'un ilk çocuğu olarak 9 Nisan 1963'te İstanbul Sarıyer'de dünyaya geldi.

Babasını 12 yaşındayken kaybeden Tosun, 1980'de Beyoğlu Fındıklı Lisesi'nde halkla ilişkiler ve gazetecilik eğitimi aldı.

Atıf Yılmaz'ın teklifiyle 1982 yapımı "Mine" adlı filmle sinemaya adım atan Tosun, 1985'te Osman Seden'in "Karanfilli Naciye" filminde rol aldı.

Erdal Tosun, verdiği bir röportajda, sinemaya başlangıç hikayesini şu sözlerle aktarmıştı:

"Mahallede sosyal bir çocuğum. Bizdeki sosyallik de mahallede top oynayıp, karşı apartmanın kenarına oturup etrafa bakmak, muhabbet etmek. O sırada mahalleden geçerken Atıf ağabey (Yılmaz) beni görmüş. 'Mine' filminde de 2, 3 serseri var. Onlardan birine beni layık görmüş. Bir gün yatıyordum. Herhalde geçerken sordu benim evimi. Pencereye vurdular. Şişe gibi gözlükleri vardı. Açtım pencereyi, 'Ben yeni filme başlayacağım. Benim yazıhaneye uğra.' dedi. Sanki o kadar emindi ki benim onu tanıdığıma."

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarında eğitime devam eden Tosun, İstanbul Devlet Tiyatrosunda görev aldı.

Sanatçı, üniversiteden sonra Uğur Yücel, Suat Sungur, Tilbe Saran ve Özdemir Çiftçioğlu'nun da aralarında bulunduğu sanatçılarla Özel Tiyatro'nun kuruluşunda bulundu.

BİR DEMET TİYATRO İLE ÜNLENDİ

Bir Demet Tiyatro'da canlandırdığı "Eyvah Necdet", "Spartaküs Vedat", "Ekmekçi Danyal" ve "İri Hikmet" karakterleriyle tiyatroseverlerin gönlünde yer edinen sanatçı, uzun yıllar BKM ekibiyle aynı sahneyi paylaştı.

Erdal Tosun 1995'te İlknur Tosun ile evlenirken, kızı Zeynep Kiraz 1996'da dünyaya geldi. Sanatçının kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Gürdal Tosun, 2000 yılında vefat etti.

Çok sayıda film ve dizide oynayan Erdal Tosun, 2001'de "Vizontele", 2004'te "Vizontele Tuuba", 2005'te ise "Organize İşler" adlı Yılmaz Erdoğan filmlerinde rol aldı.

Erdoğan, yakın arkadaşı Tosun'un vefatının ardından yaptığı açıklamada, "Yetenekli, bilgili, meraklı, tansiyonlu bir koca adamdı Erdal Tosun. Dünyanın en iyi gezi ve yol arkadaşı idi. Seyircisine filmler, oyunlar yoluyla dostlarına akıl ve muhabbetiyle eşsiz katkılarda bulunmuş ve yokluğu büyük bir boşluk yaratmış bir adam." ifadelerini kullanmıştı.

Cem Yılmaz ise şu değerlendirmeyi yapmıştı:

"Erdal abiyle 1995 yılında tanıştım ama benim onu tanımam elbette 1980'lerin sonuna kadar gidiyor. Hepimizden daha tecrübeli ve esprili bir insan olduğunu söylememe gerek yok. Beni ilk izlemeye geldiğinde biraz ön yargılıymış. 'Dur bakalım ne yapacak?' derken bir müddet direnip makaraları koyuvermiş. Şakacı olmamakla beraber şakayı en iyi anlayan ciddi komiklerdendi. Sohbeti güzel, işinde neşeli çalışkan bir insandı. Pek çileli sağlık sorunlarıyla uğraşırken dahi soğuk kanlıydı. Rahmetli Gürdal ile beraber bizim için çok erken yaşta kaybettiğimiz değerlerdir."

Sanatçı, 2002'de "Yarım Elma" dizisinde, 2003'te Cem Yılmaz'ın "G.O.R.A" filminde, 2011'de "Çalgı Çengi", 2014'te "Şipşak Anadolu" ve 2015'te ise yönetmenliğini İlker Ayrık'ın yaptığı "Yapışık Kardeşler" filminde oynadı.

Seslendirme sanatçılığı ve yönetmenliği de yapan Tosun, 30 Kasım 2016'da İstanbul Sarıyer'de geçirdiği trafik kazası sonucu 53 yaşında hayatını kaybetti.

Tosun'un cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Çevresinde güler yüzü, mesleki bilgisi ve zekasıyla anılan Erdal Tosun'un rol aldığı ve seslendirme yaptığı bazı yapımlar şöyle:

"Küçük Esnaf", "Şeytan Tüyü", "Kara Bela", "Güvercin Uçuverdi", "Düğün Dernek 2: Sünnet", "Yapışık Kardeşler", "Kardeş Payı", "Bana Masal Anlatma", "Koğuş Akademisi", "Üsküdar'a Giderken", "Çalgı Çengi", "Çakallarla Dans", "Vay Arkadaş", "Ramazan Güzeldir", "Neşeli Hayat", "Maskeli Beşler: Kıbrıs", "Benim Annem Bir Melek", "Kutsal Damacana", "Maskeli Beşler: Irak", "Babam ve Oğlum", "Yılan Hikayesi", "Bizimkiler", "Bombacı", "Yuvasızlar", "Kadının Adı Yok", "Kaçak."