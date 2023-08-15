Erdek'te trafik kazası: 1 yaralı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde bir otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralanırken 2 araçta da maddi hasar meydana geldi.

KAYNAK: İHA
Erdek'te trafik kazası: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza Erdek girişi kavşağında meydana geldi. Bandırma istikametinden gelen Yiğit Taşkın idaresindeki 10 E 6704 plakalı otomobil ile Erdek istikametinden gelen Şener Topaloğlu yönetimindeki 10 ADK 012 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen Topaloğlu kazada yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza olan kavşakta buna benzer kazaların sık sık yaşandığından yakınan vatandaşlar, bu kavşağın adı 'ölüm kavşağı'na çıkmadan, trafik lambaları (sinyalizasyon ışıkları) konulması gerektiğini bir kez daha dile getirip tepkilerini ortaya koydular.

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