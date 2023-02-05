Erdemli Belediyesi Talat Göktepe Parkında reaktif amaçlı iskele için ilan verdi

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Erdemli Belediyesi Talat Göktepe Parkında Reaktif Amaçlı İskele Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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