Erden Timur ABD’de FBI tarafından gözaltına alındığı iddialarına yanıt verdi

Gazeteci Lube Ayar ve Mehmet Sümer, Erden Timur’un ABD’de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur'un ABD'nin New York şehrinde gözaltına alındığını iddia etti.

Timur'un New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında sorgulanacağı iddia edildi.

"GÖZALTINA ALINDIĞIM DOĞRU DEĞİL"

Erden Timur hakkında çıkan gözaltı haberlerine yanıt verdi. Haberlerin çıktığı sırada evinde Fenerbahçe maçını izlediğini belirten Timur, “Fenerbahçe maçını izliyordum. Sosyal medyaya gözaltına alındığım ile ilgili haber düşmüş. Doğruluğu yok. NEF Filarmoni Orkestrası için New York’a geldik. Burada ABD’de iş yaptığımız için görevliler New York Belediye Başkanı Eric Adams'a bağış yapıp yapmadığımızı sordu” ifadelerini kullandı.