Erden Timur İngiltere'de neler olduğunu anlattı: İş zıvanadan çıktı

Galatasaray'ın Başkanvekili Erden Timur, Manchester United'ı 3-2 yendikleri maç için gittikleri İngiltere'de maruz kaldıkları olumsuz davranışlarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Erden Timur İngiltere'de neler olduğunu anlattı: İş zıvanadan çıktı

Editör: Fatma Demirkaya

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Rams Park'ta sarı kırmızılı kulübün erkek basketbol takımının forma ve isim sponsorluğu anlaşmasının imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Timur, Mancester United maçı için gittikleri İngiltere'de havalimanında karşılaştıkları olumsuz davranışlarla ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:

-İngiltere'de sistematik bir durum uygulandı; vize sürecinde, İngiltere'ye girişte, çıkarken... İş zıvanadan çıktı. Konu gösterilen davranış... Suçlu gibi, ahlaksızca, terbiyesizce davranışlar oldu. Bu Türkiye'ye karşı bir tavır ve bu kabul edilemez. Kimsenin öyle bir haddi yok! Orada gereken tepkiyi gösterdik. Bize o tavırları yapanları hizaya getirmek için çalıştık. Devletimize bu durumu bildirdik. Bir daha yapamamaları için hukuki hakların kullanılmasına kadar devam etmemiz gerekiyor. Gereken yapılacak. Futbol sadece futbol değildir. Ülkenize gösterilen tavır, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan önemli.

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