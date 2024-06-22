Erden Timur'dan dev yatırım

Galatasaray’da görev yaptığı 2 sezon boyunca takımın şampiyonluğa ulaşmasında büyük pay sahibi olan Erden Timur geçtiğimiz haftalarda istifa etmişti.
Ayrılık kararı sonrası futboldan bir süre uzak kalacağı düşünülen Timur’dan flaş bir karar geldi.
Timur ortaklarıyla beraber aldığı Belçika 3.Lig ekibi Royal Olympic Charleroi’ye olan yatırımlarını arttırma kararı aldı.
Geçtiğimiz sezon 34 maça çıkan Belçika ekibi 13 galibiyet 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak topladığı 50 puanla 7. Olmuştu.
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