Erdoğan, 6.5 milyon ağaç ev mi yapacak?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı ile katıldığı Kahramanmaraş'taki kentsel dönüşüm toplu temel atma töreninde yerel seçimlerde uygulayacağı seçim taktiğini de açıkladı; “Türkiye genelinde 6.5 milyon konutu süratle dönüştüreceğiz.” dedi...

Erdoğan, bu 6.5 rakamını çok kullanmaya başladı. Birkaç gün önce de “6 milyar 572 milyon fidan diktik” demişti...

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Son Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde uygulanan CHP ve İYİ Parti’yi terörle özdeşleştirme taktiği işe yaradı. Erdoğan, bu taktikle seçmeni tereddüde düşürdü ve üçüncü defa aday olması Anayasa’ya aykırı olduğu halde, muhalefetin ses çıkarmaması sayesinde yeniden seçildi.

Erdoğan, yerel seçimlerde, partisindeki gerilemeyi durdurmak ve 11 büyük şehri CHP’nin elinden almak için kentsel dönüşüm kozunu kullanacak.

Öyle ki “Ne zaman adım atsak CHP hep karşımıza dikildi. Takoz koyan bu ekip doğrudan insan hayatını ilgilendiren bu meseleyi bile engellemeye kalktı. Kentsel dönüşüme rantsal dönüşüm diyerek projelere kara çaldılar. Kendileri ile aynı ideolojiye sahip meslek kuruluşları ile projeleri mahkemeye götürdüler.” dedi...

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CHP’nin kentsel dönüşüme karşı olduğu iddiası nereden çıktı? Bu iddiayı Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ortaya attı, Yeni Şafak gazetesi destekledi... Derken Erdoğan, iddiayı AKP’nin yerel seçim taktiği haline getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, bu gerçek dışı iddiayı fazla ciddiye almadı ama yine de CHP adına konuyla ilgili açıklamalar yapıldı.

Mesela, 15 Mart 2021 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığında kurulan “Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm Masası” deprem felaketi yaşayan İzmir’de bir çalıştay yaptı.

Sonuç bildirgesini de Ahmet Akın açıkladı:

1. Dönüşüme; rant odaklı değil, insan ve çevre odaklı bakılmalıdır.

2. Esas olan yerinde dönüşümdür. Temel ilkeler şeffaflık, uzlaşı ve adalet olmalıdır.

3. Merkezî yönetim ve yerel yönetim iş birliğinin sağlanacağı, mülkiyet hakkının ihlal edilmeyeceği ve uygulamada karşılaşılan aksaklıkların giderildiği bir kentsel dönüşüm yasası hazırlanmalıdır.

4. Kentsel dönüşümün planlanması, uygulanması ve her aşamasında ilgili meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin, bilim insanlarının ve dönüşüm bölgesinde yaşayan yurttaşların aktif katılımı sağlanmalı, denetim kanalları açık tutulmalıdır.

5. Yaşanabilir Kentsel Dönüşümün deprem, sel, iklim değişikliği ve diğer afet risklerine karşı kentsel dayanıklılığı arttırmanın yanında, konut dışı dönüşümle iyi bir çevrede yaşama anlamına geldiği unutulmamalıdır.

6. Doğaya ve tarihe saygılı bir kentsel dönüşüm hedeflenmelidir.

7. Dezavantajlı gruplar ve engelli yurttaşlar kentsel dönüşüm sürecinde öncelenmelidir.

8. Kentsel dönüşüm, kentin kimliğini ve zaman içinde oluşan toplumsal ilişkileri yok etmemelidir.

9. Kamu yönetimi her aşamada garantör olmalı ve yurttaşlar sadece yönetimle muhatap edilmelidir.

10. Eğitime, sağlığa, kültüre ve spora yönelik yapılardan taviz verilmemelidir.

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Görüldüğü gibi, CHP’nin kentsel dönüşüme karşı olduğu iddiası gerçek dışıdır. Hatta 1 Mart 2023 tarihinde, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 6 Şubat 2023 depremini kastederek, “Bugün enkaz altında olunmasının nedeni, bugün feryatların enkazdan çıkıyor olmasının nedeni son 10 yıl içerisinde AKP’nin kentsel dönüşüm gerçeğini rantsal dönüşüme çevirmesi, yani müteahhitlerin menfaati ile özdeşleştirmesidir” dedi.

CHP’li milletvekili Mahmut Tanal da 24 Şubat 2023’de yaptığı açıklamada yandaş medyanın algı operasyonları yaparak AKP iktidarının deprem öncesindeki ve sonrasındaki sorumluluğunu unutturmaya çalıştığını belirtti.

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Gerçek bir kentsel dönüşüm yapılsa para almak yerine konutu yenilenen vatandaşa, ranttan pay verilmesi gerekir... Kentsel dönüşüm, ada ada yapılsa, arazinin verimli kullanımı ile üretilecek fazla konut satışından bahsediyorum...

“6.5 milyar fidan diktik” iddiasına gelince... Gerçekten bu kadar ağaç dikilmiş olsa, metrekareye sekiz ağaç düşerdi... Konutları da artık “ağaç ev” olarak yapmak gerekirdi?

Şaka bir tarafa, elbette 6.5 milyon konut zamana yayılarak dönüştürülebilir de “rant kimin olacak?”; soru bu...