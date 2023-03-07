7 Mart 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Deprem bölgesindeki esnafa Hazine destekli kredi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Depremde ağır hasara uğrayan yerlerde esnafa 250 bin liraya kadar 12 ayı ödemesiz 60 ay vadeli, yarısı Hazinenin ödeyeceği yüzde 7,5 faizli kredi veriyoruz" açıklamasını yaptı.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 09:18
Takip Et

Erdoğan açıkladı. Deprem bölgesindeki esnafa Hazine destekli kredi

Deprem bölgesindeki esnafa Hazine destekli kredi
+
Aa
-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde ticari faaliyetlerin ayağa kaldırılması için verilen destekleri duyurdu.

TRT Haber'e göre, deprem bölgesinde yıkılan ve kullanılamaz hale gelen iş yerleri için mobil çözümler üretildiğini söyleyen Erdoğan, "Bugüne kadar 6 bin geçici ticarethane kurarak esnafımızın hizmetine verdik. Ayrıca 3 bin konteynerden oluşan çarşılar kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 borçlarının, felakette hayatını kaybeden işletmecilerin ise tüm borçlarının silineceği bilgisini verdi.

Bugüne kadar 1 milyon 61 binden fazla depremzedeye hane başına 10 bin lira acil yardım ödemesi yapıldığını belirten Erdoğan, "Daha önce açıkladığımız 250 milyar liralık KGF destekli kredi paketine 100 milyar TL daha ilave ettik. Depremde ağır hasara uğrayan yerlerde esnafa 250 bin liraya kadar 12 ayı ödemesiz 60 ay vadeli, yarısı Hazinenin ödeyeceği yüzde 7,5 faizli kredi veriyoruz" açıklamasını yaptı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
1
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
2
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
﻿Seda Sayan Çağlar Ökten çiftinden üzen haber
3
﻿Seda Sayan Çağlar Ökten çiftinden üzen haber
﻿Seda Sayan Çağlar Ökten çiftinden üzen haber
﻿Cemal Enginyurt Akşener'in masaya dönüşünü öğrenince Saray'a kötü haberi verdi
4
﻿Cemal Enginyurt Akşener'in masaya dönüşünü öğrenince Saray'a kötü haberi verdi
﻿Cemal Enginyurt Akşener'in masaya dönüşünü öğrenince Saray'a kötü haberi verdi
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
5
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
﻿Ja Morant'a Grizzlies'tan büyük destek
6
﻿Ja Morant'a Grizzlies'tan büyük destek
﻿Ja Morant'a Grizzlies'tan büyük destek
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
7
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
﻿Japonya'da H3 roketi kalkıştan sonra infilak ettirildi
﻿Japonya'da H3 roketi kalkıştan sonra infilak ettirildi
﻿Japonya'da H3 roketi kalkıştan sonra infilak ettirildi
﻿Premier Lig'de çılgın maç
﻿Premier Lig'de çılgın maç
﻿Premier Lig'de çılgın maç
﻿Rüyada kerpiç görmek ne demek? Rüyada kerpiç görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada kerpiç görmek ne demek? Rüyada kerpiç görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada kerpiç görmek ne demek? Rüyada kerpiç görmenin anlamı nedir?
﻿İran'da 5 binden fazla öğrencinin zehirlendiği açıklandı
﻿İran'da 5 binden fazla öğrencinin zehirlendiği açıklandı
﻿İran'da 5 binden fazla öğrencinin zehirlendiği açıklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.