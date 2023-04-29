Erdoğan açıkladı. Türkiye’nin ilk uzay yolcuları belli oldu

TEKNOFEST 2023’e katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ilk uzay yolcularını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin insanlığı ilk uzay görevine çıkacak arkadaşımız Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak. Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek Alper Gezeravcı kardeşimiz, Yedek olarak seçilen Tua Cihangir Atasever kardeşimiz" dedi.

Erdoğan açıkladı. Türkiye’nin ilk uzay yolcuları belli oldu

DHA’da yer alan habere göre, Milli Uzay Programı kapsamında Cumhuriyetin 100’üncü yılında uzaya gönderilecek Türk vatandaşı bugün belli oldu. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’e katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzay yolcularını kamuoyuyla paylaştı.

2023’ÜN SON ÇEYREĞİNE PLANLANIYOR

2023 yılının son çeyreğinde gerçekleştirilecek uzay yolculuğuna ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mayıs ayında başlattığımız süreçte 1 asil, 1 yedek olmak üzere 2 uzay yolcumuzu belirledik. Öncelikle uzay yolcusu olmak üzere başvuruda bulunan binlerce vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Binlerce talipli arasında uzay yolcusu olma hakkı kazanan arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Türkiye’nin insanlığı ilk uzay görevine çıkacak arkadaşımız Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak. Uzay yolcumuz bu görevde, ülkemizin kıymetli üniversite ve araştırma kurullarının hazırladığı 13 farklı deney gerçekleştirecek. Yedek adayımız da bir yörünge altı uçuşu gerçekleştirerek, eğitimini pekiştirecek. Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı, 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor. Vakit, geldi. Türkiye’nin gücünün ve kararlılığının sembolü olacak bayrağımızı uzayda gururla taşıyacak, uzay yolcularımızı tanıma vakti de geldi" dedi.

İKİ TÜRK UZAY YOLCUSU

Tanıtım filminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ismi sahneye aldı ve "Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek Alper Gezeravcı kardeşimiz, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızda önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotudur. Yedek olarak seçilen Tua Cihangir Atasever kardeşimiz de ROKETSAN’da uzay fırlatma sistemleri alanında çalışan bir sistem mühendisimiz. Her iki kardeşimizin görevlerini en güzel şekilde yerine getireceklerinden hiçbir şüphe duymuyorum. Rabbimden kendilerine muvaffakiyetler niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. Uzay yolcularının aileleri de TEKNOFEST’te sahneye çıktı.

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