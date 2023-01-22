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Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun açılış töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 14:38
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Erdoğan açıklama yapıyor

Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun açılış töreninde konuşuyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Günde 800 bin yolcu kapasiteli bu metro hattı sayesinde Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşılabilecek.

Metro hattımızı söz verdiğimiz şekilde İstanbul'un hizmetine bir an önce sunabilmek için aynı anda 10 tünel delme makinesi birden kullandık​.

İstanbul'da 10 ayrı sürücüsüz metro hattı bulunuyor. Gerçi ülkemizde siyaset yapan birilerinin ne İstanbul'dan ne İstanbul'un sahip olduğu altyapıdan ne de teknolojinin geldiği seviyeden haberleri var. Kağıthane'ye kağıt tepe diyenlerden, Paris'i bildikleri kadar İstanbul'u bilmeyenlerden de fazla bir şey beklemiyoruz. Bunlar Türkiye'yi de İstanbul'u da tanımıyorlar. Kendi ülkelerinde adeta yabancı turist gibi yaşıyorlar. Ama onların cehaleti hakikatleri ortadan kaldırmıyor. Onların trajikomik halleri bizi asla rehavete sevk etmiyor. Biz onlara rağmen İstanbul'un trafik sorununu raylı sistemlerle çözme sözümüzü adım adım yerine getiriyoruz.

Fatih'in emaneti bu mübarek şehre mahcup olmaktansa gerekiyorsa can vermeyi tercih ederiz.

İstanbul, Türkiye'nin en kıymetli hazinesi, en bereketli kaynağı, en dinamik şehridir. Ülkenin ortak değeri olan bu şehri kimsenin insafına bırakamayız. Bunun için hükümetlerimiz döneminde önemli projelerimizin merkezine hep İstanbul'u yerleştirdik. Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan tarıma bütün bu adımları kararlılıkla attık. İstanbul'u Türkiye yüzyılına hazırlayacak yatırımlar yaptık. Şehrin, çok eskilere dayanan yapısal sorunlarına önümüze çıkardıkları sorunları birer birer aşarak yolumuza devam ettik.

Bir tanesi, 'Aa bunda sürücü yok mu' diyor. Biz zaten 10 adet sürücüsüz metro adımını attık ama bunların haberi yok. Ne diyor birisi de? 'Aa bunları galiba Paris'te yapmışlar' diyor. İstanbul'la Paris'in mukayesesini yapıyor. Paris'te metroda damdan sular akıyor. Bizimkiler pırıl pırıl, tertemiz. Haberleri yok."

 

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