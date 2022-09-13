﻿Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin devlet sınırında yaptığı büyük çaplı provokasyonların önlenmesi sırasında Azerbaycan askerlerinin şehit olmasından" dolayı "Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, şehit yakınlarına ve Azerbaycan halkına taziyelerini ilettiği" belirtildi. Aliyev, taziye dileklerini nedeniyle Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, "kardeş Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu" söyleyerek, iki ülke arasındaki dayanışmaya vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise "Türkiye'nin her zaman olduğu gibi Azerbaycan'ın yanında olduğunu, Azerbaycan’ın da her konuda Türkiye'nin yanında olduğunu" söyledi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, "Ermenistan'ın büyük çaplı askeri provokasyonlarının Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından cesurca ve yüksek bir profesyonellik ile önlendiğini, şehitlerin kanının yerde bırakılmadığını ve intikamlarının alındığını" belirtti. Aliyev, "büyük çaplı askeri provokasyonlardan Ermenistan'ın sorumlu olduğunu" ifade etti.

Görüşmede, "Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ve stratejik ittifak ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiği" vurgulandı. Devlet başkanları, gelecekteki temaslar hakkında da görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.