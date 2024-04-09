Erdoğan Aliyev'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yakın ilişkileri ve işbirliğini güçlendirmeye yönelik adımları değerlendirdi. İki lider, bölgesel konularda ortak çıkarları ve endişeleri ele alarak, bölgedeki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmenin önemli bir gündem maddesi, Karabağ bölgesindeki son durum ve bölgedeki istikrarın sağlanmasıydı. Türkiye ve Azerbaycan, Karabağ'ın yeniden imarı ve bölgede kalıcı barışın tesis edilmesi konularında işbirliği yapma konusunda kararlılıklarını teyit ettiler.

Ayrıca, görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik, ticari ve enerji alanlarındaki işbirliğinin artırılması, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve ticaretin geliştirilmesi de ele alındı. İki lider, bu alanlardaki işbirliğini güçlendirerek karşılıklı fayda sağlamayı ve bölgesel kalkınmayı desteklemeyi taahhüt ettiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Aliyev'e Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, iki ülkenin dostluk ve kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesini diledi. Bu görüşme, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklığın devam ettiğini ve ortak çıkarları paylaşma konusundaki kararlılıklarını vurguladı.