Erdoğan Anıtkabir'de yine 'Türkiye Yüzyılı' dedi

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'un, ebediyete intikalinin 85. yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan 10 Kasım'da da 'Türkiye Yüzyılı' dedi.

Erdoğan Anıtkabir'de yine 'Türkiye Yüzyılı' dedi

Ebedi Başkomutan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanında; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar, yüksek yargı üyeleri, komuta kademesi yer aldı.

YİNE 'TÜRKİYE YÜZYILI' DEDİ

Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, vefatınızın 85. sene-i devriyesinde bir kez daha zatı alinizi, silah arkadaşlarınızı, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ikinci asrına başladığımız Cumhuriyeti ilelebet payidar ve muzaffer kılmak için 21 yıldır olduğu gibi bugün de aşkla çalışıyoruz.

Mazlumların umudu, vatandaşlarının gurur kaynağı olan Türkiye Cumhuriyetini her alanda yükseltmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasına hiçbir güç engel olamayacaktır."

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