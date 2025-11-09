Türkiye'deki 68 bin olan 'atanmayan' öğretmen sayısı, eğitim fakülteleri ve pedagojik formasyonla beraber 1 milyona ulaştı. (5 Mayıs 2025) Öğretmen atamalarında uygulanan mütalakat sistemi de öğretmen adaylarını isyan ettirmeye devam ediyor.

'TÜM KAPILAR YÜZÜMÜZE KAPANDI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda Rize'ye gerçekleştirdiği ziyarette iki öğretmen adayı gözyaşları içinde "Tüm kapılar yüzümüze kapandı" diyerek Erdoğan'a dertlerini anlattı.

Öğretmen adayları dertlerini anlatmaya devam ederken araya Erdoğan'ın koruması girdi. Elindeki mavi dosyayı kadınlara gösteren koruma, 'dosyanız bu değil mi?' diye sordu. Genç kadınlar dosyanın kendilerinin olduğunu söyleyerek şikayetlerini dile getirmeye devam ederken Erdoğan 'Kızım benim yerim burası değil Ankara' dedi.

Öğretmen adaylarından birinin Erdoğan'ın 'gelseydiniz' sözlerine yanıt olarak, 'biz genel merkeze defalarca geldik Muhsin beye sorabilirsiniz. Benim yüzümü defalarca görmüştür' dedi.

'BAK YALAN KONUŞUYORSUN'

Erdoğan 'Muhsin kim?' deyince genç kadın koruması olduğunu söyledi. Öğretmenlerin 'Hep kapılar yüzümüze kapandı lütfen' sözlerine sinirlenen Erdoğan'ın, öğretmen adayına verdiği "Bak yalan konuşuyorsun! Benim partimin kapısı kimseye kapanmaz!" yanıtı sosyal medyada gündem oldu.