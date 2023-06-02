Erdoğan Beylikdüzü'nden gelen ekibe o sözlerle sitem etti 'Halledemediniz'

TBMM'de düzenlenen açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'li teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.
Erdoğan, kendisine eşlik eden İstanbul'dan gelen partililerle fotoğraf çektirirken, Beylikdüzü Belediyesi'ni işaret ederek "Beylikdüzü'nü hala halledemediniz" dedi.
Erdoğan'ın bu sözleri, 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerin önemine işaret etti.
Beylikdüzü Belediyesi, 2009 yılından beri CHP'nin yönetiminde bulunuyor.
Son yerel seçimlerde CHP adayı Mehmet Murat Çalık, yüzde 64 oy alarak belediye başkanı seçilmişti.
Erdoğan'ın fotoğraf çektirdiği partililer ise "Allah'ın izniyle halledeceğiz" şeklinde karşılık verdi.