Erdoğan büyükelçilere konuştu ‘Rusya-Ukrayna krizinde anahtar ülke Türkiye’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14. Büyükelçiler Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin dış politika vizyonunu ve gündemini anlattı.

KAYNAK: AA
Erdoğan büyükelçilere konuştu ‘Rusya-Ukrayna krizinde anahtar ülke Türkiye’

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin sahada ve masada güçlü olmak zorunda olduğunu, dostlarının sayısını artırmak istediğini ve terörle mücadeleyi sürdüreceğini vurguladı.

Rusya-Ukrayna krizinde anahtar ülke Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşta Türkiye’nin ilk günden itibaren dengeli ve hakkaniyetli bir tavır takındığını belirterek, “Türkiye bu krizin çözümünde anahtar ülke rolünü üstlenmiştir” dedi. Erdoğan, Batılı ülkelerin sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini söylediği tahıl koridoru projesinin kapsamının genişletilerek tekrar uygulanması için temaslarının devam ettiğini de kaydetti.

Irak ve Suriye’de istikrar için çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ve Suriye’de yaşanan sorunların Türkiye’yi de etkilediğini, bu nedenle bu ülkelerde istikrarın sağlanması için çaba gösterdiklerini ifade etti. Erdoğan, “Irak ve Suriye istikrara kavuştukça, sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri de hızlanacaktır” dedi. Erdoğan, Irak ile birlikte Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden terör örgütlerine karşı operasyonların devam edeceğini de bildirdi.

Cumhuriyet’in 100. yılında umut doluyuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet’in 100. yılına ulaşmanın gururunu yaşadıklarını söyleyerek, geçmişin muhasebesini yaparken geleceğe yönelik adımlar attıklarını dile getirdi. Erdoğan, “Karşılaştığımız onca ihanete rağmen, umudu sürekli büyütmeyi başardık” dedi. Erdoğan, büyükelçilerden şehitlerin hatıralarını genç diplomatlara anlatmalarını ve bayrağı onurla taşımalarını istedi. Erdoğan, Türkiye’nin sorunlarını diyalog ve diplomasi ile çözmek istediğini de vurguladı.

"Baskılara boyun eğmiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti;

Gerilim peşinde koşmadığımız gibi kararlı bir tavırla, baskılara da boyun eğmiyoruz. Diplomasinin her imkanını kullanarak, Türkiye'nin menfaatlerini korumanın derdindeyiz. İçeride de bakanlığımızın insan kaynağı eksiğinin giderilmesi noktasında hazırlıklar sürüyor.

Bakanlığımızı Türkiye vizyonu misyonunu yürütecek insan kaynağına imkanlara kavuşturacağız. Türkiye son yıllarda uluslararası başlıkta katkısı beklenen, tavrı yakından takip edilen, oyun kurucu bir ülke haline gelmiştir. Libya'da meşru hükümetten yana müdahalemiz, bu ülkenin bölünmesinin önüne geçmiştir. Sahada ve masada güçlü olmak bizim için zorunluluk haline gelmiştir.

Dostlarımızın sayısını daha da artırmanın derdindeyiz. Bizim kimseyle, özellikle komşularımızla çözülemeyecek hiçbir meselemiz yoktur."

Öne Çıkanlar
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
Son Haberler
TFF'nin Ali Koç planını Selim Soydan açıkladı. Flaş iddia Spor
TFF'nin Ali Koç planını Selim Soydan açıkladı. Flaş iddia
Karagümrük'ten ayrılan Viviano'nun yeni takımı belli oldu Spor
Karagümrük'ten ayrılan Viviano'nun yeni takımı belli oldu
Tasmasız köpek Kadıköy sahilde dehşet saçtı Güncel
Tasmasız köpek Kadıköy sahilde dehşet saçtı
Beklenen rüzgar ve fırtına nedeniyle Şile'de denize girmek yasaklandı Güncel
Beklenen rüzgar ve fırtına nedeniyle Şile'de denize girmek yasaklandı
Kolombiya’nın uyuşturucu kralına ABD’de ağır ceza Dünya
Kolombiya’nın uyuşturucu kralına ABD’de ağır ceza
Samsun’da patoza düşen kadın kurtarılamadı Güncel
Samsun’da patoza düşen kadın kurtarılamadı
Galatasaray ikinci yarıya golle başladı Spor
Galatasaray ikinci yarıya golle başladı