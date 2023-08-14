Rus savaş gemisi Türk gemisine ateş açtı. Helikopterle gemiye inip arama yaptılar

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de devriye gezen Rus gemisi Vasiliy Bikov'un Palau bayraklı Sukru Okan adlı Türk yük gemisine uyarı ateşi açtığını ve gemiyi durdurduğunu açıkladı.

Ukrayna’nın İzmail Limanı'na hareket ettiği iddia edilen gemiye yasak kapsamına giren bir yük taşıyıp taşımadığının denetlenmesi amacıyla durması yönünde önce uyarı yapıldığı, ancak buna tepki vermediği, bunun üzerine uyarı ateş açılarak durdurulduğu haber verildi.

Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arabuluculuğuyla imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından ayrıldıktan sonra Ukrayna’ya giden her geminin silah taşıdığı potansiyelini taşıdığını açıklamış ve buna göre bir pozisyon alacaklarını duyurmuştu.

ASKERLER HELİKOPTERLE İNDİ

“Gemiyi zorla durdurmak için otomatik silahlarla uyarı ateşi açıldı” denilen açıklamada askerlerin Ka-29 helikopteriyle gemiye iniş yaptığı, incelemenin ardından geminin İzmail limanına doğru yol almaya devam ettiği ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili Romanya’ya yol almakta olan bir gemi ile ilgili bir olay olduğunu ve bakanlığın konuyla ilgilendiğini ifade etti.

Reuters geminin mürettebatına veya sahibine ulaşamadı.

Reuters'a konuşan Türkiye'den bir dışişleri bakanlığı yetkilisi ise Ankara'nın olayı soruşturduğunu belirtti.

GAZETECİ GÜLSÜM KHALİLOVA PAYLAŞIM YAPTI

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan gazeteci Gülsüm Khalilova, ‘‘Rus savaş gemisi Karadeniz’de kuru yük taşıyan Sukru Okan adlı Türk yük gemisine uyarı ateşi açtı. Ardından gemiyi durdurarak arama yaptı’’ ifadelerini kullandı.