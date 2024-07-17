Erdoğan büyükelçileri kabul etti!

Düzenleme: Kaynak: AA
Erdoğan büyükelçileri kabul etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn, Guatemala, Bosna-Hersek ve Sırbistan Büyükelçilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bahreyn Büyükelçisi Bessam Ahmed Ali Marzuk, Guatemala Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos, Bosna Hersek Büyükelçisi Mirsada Colakovic ve Sırbistan Büyükelçisi Aca Jovanovic'i kabul etti.

Büyükelçiler, güven mektuplarını sunarken aile fertleri ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Erdoğan, Bahreyn Büyükelçisi Marzuk, Guatemala Büyükelçisi Recinos, Bosna Hersek Büyükelçisi Colakovic ve Sırbistan Büyükelçisi Jovanovic ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

aa-20240717-35166797-35166795-ambassadors-present-their-credentials-to-turkish-president-erdogan.jpg

Son Haberler
Fenerbahçe Allan Saint-Maximin'in maliyetini açıkladı Spor
Fenerbahçe Allan Saint-Maximin'in maliyetini açıkladı
Acun Ilıcalı dünyaları ödedi. O maç şifresiz yayınlanacak Spor
Acun Ilıcalı dünyaları ödedi. O maç şifresiz yayınlanacak
Rusya ile Ukrayna arasında esir takası Dünya
Rusya ile Ukrayna arasında esir takası
Erdoğan’ın yakınındaki isim görevden alınıyor. Kabine sonrası değişim sırası Beştepe’de Gündem
Erdoğan’ın yakınındaki isim görevden alınıyor. Kabine sonrası değişim sırası Beştepe’de
Kars ve Ardahan çevreleri için sağanak uyarısı Gündem
Kars ve Ardahan çevreleri için sağanak uyarısı
Alacak verecek meselesi kanlı bitti. O anlar kamerada Gündem
Alacak verecek meselesi kanlı bitti. O anlar kamerada
Tablet Alırken Nelere Dikkat Etmeli? Teknoloji
Tablet Alırken Nelere Dikkat Etmeli?