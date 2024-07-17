Erdoğan büyükelçileri kabul etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bahreyn Büyükelçisi Bessam Ahmed Ali Marzuk, Guatemala Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos, Bosna Hersek Büyükelçisi Mirsada Colakovic ve Sırbistan Büyükelçisi Aca Jovanovic'i kabul etti.

Büyükelçiler, güven mektuplarını sunarken aile fertleri ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Erdoğan, Bahreyn Büyükelçisi Marzuk, Guatemala Büyükelçisi Recinos, Bosna Hersek Büyükelçisi Colakovic ve Sırbistan Büyükelçisi Jovanovic ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.