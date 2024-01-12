Erdoğan canlı yayında açıkladı. AKP'nin Ankara adayını açıklayacağı tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma çıkışı yaptığı açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerinde aday olacak kişilerin Pazar günü açıklanacağını söyledi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Geçtiğimiz pazar İstanbul merkezli olarak bazı büyükşehirlerle illerin açıklamalarını yaptık. Şimdi bu hafta da pazar günü Ankara merkezli olarak büyükşehirler ve kalan illerin açıklamasını yapacağız. Şu anda ön açıklamaları arkadaşlarımız yapıyor.

Pazara yetiştirmeye gayret ediyoruz. Pazar günü inşallah Ankara merkezli olarak büyük ihtimalle ATO Kongre Salonu'nda bu toplantımızı yapıp yine büyükşehirlerle kalan illerimizin açıklamasını yapacağız. Bugün yine il merkezimizde İstanbul'umuz ve çevreyle ilgili bir çalışmayı bugün yarın devam ettireceğiz.

Ayrıntılar geliyor..