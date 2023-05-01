Erdoğan "DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El- Kureyşi Suriye'de etkisiz hale getirildi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı ortak canlı yayında "DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El- Kureyşi, MİT tarafından gerçekleştirilen nokta operasyonla Suriye'de etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.

Erdoğan "DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El- Kureyşi Suriye'de etkisiz hale getirildi"

Erdoğan, katıldığı özel yayında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El- Kureyşi, MİT tarafından gerçekleştirilen nokta operasyonla Suriye'de etkisiz hale getirildi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Türk, ATV, Euro D, Euro Star ve Avrupa 7 ortak yayınında, yurt dışındaki Türk vatandaşlarına seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "MİT, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El Kureyşi kod adlı şahsı uzun süredir takip ediyordu.

Bu şahıs, Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın Suriye'de yaptığı operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

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