MİT'in Suriye'deki IŞİD operasyonunun detayları ortaya çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Suriye'nin kuzeyinde 4 saatlik operasyonla etkisiz hale getirdiği IŞİD’in sözde elebaşı Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'nin yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattığı belirlendi.

MİT'in Suriye'deki IŞİD operasyonunun detayları ortaya çıktı

MİT, terör örgütü IŞİD’in sözde lideri Ebu Hüseyin El Kureyşi'yi etkisiz hale getirdi.

Haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün katıldığı canlı yayında “DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El- Kureyşi, MİT tarafından gerçekleştirilen nokta operasyonla Suriye'de etkisiz hale getirildi” sözleriyle duyurmuştu.

Uluslararası haber ajansları, bu bilgiyi 'acil' kodu ile abonelerine servis etti.

DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Anadolu Ajansı’nın aktardığı bilgilere göre Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Suriye'nin kuzeyinde 4 saatlik operasyonla etkisiz hale getirdiği IŞİD’in sözde elebaşı Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'nin yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattığı belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sık sık yer değiştirdiği tespit edilen "IŞİD’in sözde yeni halifesi" Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi kod adlı teröristin, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin/Cinderes'te olduğu ve yakın zamanda yer değiştireceği istihbaratını alan MİT'in özel ekibi, teröristin bulunduğu eve 29 Nisan 2023'te gizli operasyon düzenledi.

İçinde kamufle edilmiş yeraltı sığınağı da bulunan eve yönelik operasyonda, Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'ye "teslim ol" çağrısı yapıldı, ancak yanıt alınamadı.

Bunun üzerine MİT'in özel operasyon ekibi, önce evin bahçe duvarını, ardından da arka giriş kapıları ve yan duvarlarını patlatarak binaya girdi. Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattı.

Yaklaşık dört saat süren operasyonda, MİT'in özel operasyon ekibi ve sivillere herhangi zarar gelmediği bildirildi.

Terör örgütü IŞİD’e 2013'te katılan Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, kısa sürede örgüt içinde üst düzey görevlere yükseldi.

Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, IŞİD’in önceki lideri Ebu Hasan El Kureyşi'nin öldürülmesi sonrası 30 Kasım 2022'de sözde yeni halife olarak ilan edilmişti.

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