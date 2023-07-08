Erdoğan: Depremle mücadelede başarılı bir sınav verdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'ta katıldığı toplu açılış törenine katıldı. Törende bir konuşma yapan Erdoğan, refah payı ile yüzde 25'e çıkarılan emekli maaşı zam oranı ile emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözünü tuttuklarını söyledi.

Tören konuşmasında depremle mücadele konusunda da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat depreminin ülkemize maliyeti 124 milyar dolar. Biz depremle mücadele noktasında da başarılı bir sınav verdik. Şehirlerimizi hızlıca ayağa kaldırmak için gayret gösteriyoruz" dedi.

Bayburt'ta toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Hedefi büyütmeye devam ediyoruz. Çok değerli kardeşlerim Türk siyasi tarihinin en önemli seçimlerden birini geride bıraktık. 5 yıl daha ülkemize hizmet etme imkanını verdiniz. Ülkemizin sorunlarını çözmeye başladık. Toplumuzun farklı kesimlerine yönelik müjde verdik.

Emeklilerimizin maaşıyla ilgili düzenlemeyi Meclis'e sunduk. Zam oranını yüzde 25'e yükseltiyoruz. Memur emeklisi kardeşlerimiz için yüzde 17,55 olacaktı. Buna ilaveten refah payı verilerek yüzde 25'e çıkarıyoruz. Enflasyonun üzerinde yaptığımız artışlarla emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz. Bu adım hayırlı uğurlu olsun. Hayat pahalığıyla mücadelemiz kararlı bir şekilde sürecek. Hileli yönetmelere başvuranlarla ilgili gerekli işlemler yapılıyor. Maalesef hırsızlar çok. Bu hırsızlardan da gereken hesabı soracağız.

"DEPREMLE MÜCADELEDE BAŞARILI BİR SINAV VERDİK"

"50 bini aşkın insanımızın hayatını kaybettiği 6 Şubat depreminin ülkemize maliyeti 124 milyar dolar. Bütün bunların altından biz kalkıyoruz. Biz depremle mücadele noktasında da başarılı bir sınav verdik. Şehirlerimizi hızlıca ayağa kaldırmak için gayret gösteriyoruz.

Toplamda 650 bin konut yapacağız. Gece gündüz demeden çalışacağız. Bu felaketin üstesinden 85 milyon olarak hep birlikte geleceğiz. Engelleri hep birlikte aşacağız. Yaralarımızı birlikte saracağız. Bunu başardığımızda kimse bizim yolumuzu kesemez."