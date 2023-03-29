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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici'yi ziyaret edecek

Erdoğan saat 14:00'te BBP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Mustafa Destici ile görüşecek.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 12:33
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Erdoğan, Destici'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici'yi ziyaret edecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşeceği belirtildi.

Programa göre görüşme saat 14:00'te gerçekleşecek.

Görüşmenin Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleşeceği belirtildi.

Erdoğan dün de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı, Yeniden Refah Partisi'nin Ankara'daki genel merkezinde ziyaret etmişti. 

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter'da yaptığı açıklamada ortak liste iddialarını reddederek MHP’nin kendi amblemi ve adaylarıyla seçime gireceğini açıkladı.

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