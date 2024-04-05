Erdoğan en çok kime kızdı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimden ikinci parti olarak çıktıklarını öğrenince en çok kime kızdı?

Ak Parti’de bilgi alabileceğim kimse yok.

“Büyük gazeteciler” gibi “kulis” adı altında yalan yanlış şeyler yazmayı da beceremem.

Sadece tahminlerime göre yanıt verebilirim yukarıdaki soruya:

Belki, “Efendim, emekliye seyyanen zam verirsek yeni ekonomik programımız ağır darbe alır, bütçe açığı büyür, enflasyonu düşürme hedefimizden ciddi anlamda sapma yaşanır” diyen Bakanına kızmıştır.

Belki, “Sayın Başkanım, Yeniden Refah Partisi iki-üç il ve on beş-yirmi ilçede bizim aday çıkarmayıp onların adayını desteklememiz karşılığında ittifaka yeşil ışık yakıyor. Tekliflerini reddetmek gerekir diye düşünüyorum. Kayda değer bir oyları kesinlikle yok” diyen başkan yardımcısına kızmıştır.

Belki, “Kanaatimizce Ankara için en doğru aday Turgut Altınok’tur. Diğer iller ve ilçeler için de fevkalade isabetli adaylar tespit edilmiştir Sayın Başkanım” diyen milletvekillerine kızmıştır.

Belki, “Bu seçimi de rahat kazanırız” diye düşünüp rehavete kapılan, vatandaşla diyalogu koparan, çakarlı lüks araçlarla dolaşmayı seçim kampanyası sanan MYK’daki çalışma arkadaşlarına kızmıştır.

Belki, “Ak Parti seçimi rahat bir şekilde kazanacak. İstanbul’da Murat Kurum öne geçti. Eldeki belediyeler yine sizin olacak. Bunlara yenileri eklenecek. İzmir’de de sürpriz bekliyoruz” diyen kamuoyu araştırma şirketinin yöneticisine kızmıştır.

Belki, “Erdoğan, 22 yıldır kazandığı seçim zaferlerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Diğer partilerin yöneticileri seçim gecesi büyük şok yaşayacak” diyen gazete yazarları ile televizyon yorumcularına kızmıştır.

Belki, “Enflasyon düşmüyor, hayat pahalılığı durmuyor, işsiz sayısı azalmıyor, geçim sıkıntısı bitmiyor” diye feryat figan yakınan vatandaşların ne kadar çok olduğunu kapsamlı raporlarla kendisine bildirmeyen il başkanlarına kızmıştır.

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Hadi son bir tahmin daha:

Belki, en çok yukarıda sözü edilenlerden sadece birine değil tamamına kızmıştır.