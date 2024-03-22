Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısında düşecek

Yerel seçimlerin yaklaşması ile siyasi atmosferin sıcaklığı kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’da yerel seçimlerde belediyeleri AKP’nin yönetmesi için AKP’nin düzenlediği mitingte AKP adaylarına oy isterken öte yandan gündemin ana maddeleri hakkında da açıklamalarını sürdürüyor.

Gündemin zirvesinden inmeyen enflasyon hakkında da açıklama yapan Erdoğan, yılın ikinci yarısında enflasyonun düşeceğini açıkladı.

Erdoğan’ın enflasyon hakkında tarih vererek yaptığı açıklama şu şekilde:

Ülkemizin son 10 yıldır yaşadığı badireleri biliyorsunuz. Hepsinin üstüne bir de asrın felaketi 6 Şubat depremleri bindi.

Depremin ekonomimize getirdiği ilave fatura 104 milyar dolardır. Sadece bu yıl için deprem bölgesine 1 trilyon liradan fazla kaynak aktardık.

İstanbul başta olmak üzere risk altındaki şehirlerimizin süratle depreme hazırlanmaları gerekiyor. Önümüzdeki en büyük problem olan enflasyon Allah'ın izniyle yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başladığında bunların hepsi için daha geniş bir hareket alanına sahip olacağız.

İşte o zaman ülkenin imkanlarını milletimizin tüm kesimlerine yansıtarak son dönemde yaşanan refah kayıplarını fazlasıyla telafi edeceğiz.