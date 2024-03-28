Enflasyonun düşeceği tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde AKP Seçim Koordinasyon Merkezi önünde partililerle buluşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, burada enflasyonla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ülkede enflasyon sorununun devam ettiğini belirten Yılmaz, reel ekonomideki sıkıntının çözüldüğünü ancak fiyat istikrarında henüz istenilen yerde olmadıklarını belirtti. Yılmaz, enflasyon sorununu çözme konusunda planların hayata geçirildiğini açıkladı.

Dünyada ekonomik krizler, depremler ve savaşlar çıkmasına rağmen Türkiye'nin geçen yıl yüzde 4,5 büyüdüğünü, söyleyen Yılmaz,"Daha geçen istihdam rakamları açıklandı. 9,4 işsizlikte bir puan bir önceki yıla göre düşüş oldu. İhracatımız, turizm gelirimiz artıyor. Savunma sanayiinde yeni yeni başarılar ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı. Yılmaz, bu sene sadece savunma sanayi ihracatından 7 milyar dolar beklediklerini de söyledi.

"2026'DA ENFLASYON TEK HANELİ RAKAMLARA DÜŞECEK"

Ekonomi hakkında net konuşan Yılmaz, Fiyat istikrarında henüz istedikleri yerde olmadıklarını belirterek, enflasyon konusunda da programların hayata geçirildiğini söyledi.

Enflasyonda, bu yılın ortalarından sonra ikinci yarısında belirgin bir şekilde düşüş görüleceğini söyleyen Yılmaz, 2025'te enflasyonun yüzde 15'ler seviyesine düşeceğini belirtti. Yılmaz, 2026'da ise enflasyonda tek haneli rakamların görüleceğini söyledi.