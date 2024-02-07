Erdoğan İBB başkanıyken merkezi yönetime ateş püskürdüğü video ortaya çıktı . O gün öyle bugün böyle

Ayşe Memiş
Erdoğan İBB başkanıyken merkezi yönetime ateş püskürdüğü video ortaya çıktı . O gün öyle bugün böyle
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'daki merkezi yönetim sözlerinin ardından İBB Başkanıyken söylediği sözler arasındaki fark gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP’nin depremin yıktığı Hatay’daki aday tanıtım toplantısında merkezi yönetimle ilgili sözleri tepki toplamıştı.

Erdoğan "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı" demişti.

Hatay’ın belediye başkanı ise CHP’den Lütfü Savaş. Dolayısıyla Erdoğan CHP’nin yönettiği Hatay Büyükşehir Belediyesi’ni ve parti yönetimini eleştirdi. Erdoğan Erdoğan’ın bu açıklaması tartışma konusu olmuştu.

Ancak Erdoğan İBB Başkanıyken Merkezi yönetimle ilgili “Bu merkezi yönetimdeki anlayış çetelerle müşterek çalışan kafa” dediği ortaya çıktı.

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İBB BAŞKANIYKEN: MERKEZİ YÖNETİMDEKİ ANLAYIŞ ÇETELERLE MÜŞTEREK ÇALIŞAN KAFA

Erdoğan İBB Başkanıyken şu sözleri sarf etmiş:

Bu belediye kimin belediyesi halkın belediyesi değil mi? Efendim germeyin. E geren kim ortada işte.Sizsiniz geren, ülkeyi siz gerdiniz.

Bu merkezi yönetimdeki anlayış çetelerle müşterek çalışan kafa, mafyayla müşterek çalışan kafa. Bu ülkeyi geren bunlardır.

Video sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı, yorumlar art arda geldi.

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