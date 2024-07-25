Erdoğan işaret etti bakanlık harekete geçti. Hepsine borç bildirimi gönderildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik, "Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumuna olan birikmiş borçlarını ödesin” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan ayrıca “Bakanlığımız borçların tahlisine başlayacak” demişti. Erdoğan’ın açıklamaları sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan harekete geçti.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) toplam prim borcunun 96 milyar lirayı bulduğunu belirterek, "Bu noktada yapılması gereken neyse, usulüne uygun şekilde duruma müdahale edilmesi gerekiyor. SGK'ye olan prim borçlarının bir an önce tahsil edilmesi gerekiyor" dedi.

TOPLAM BORÇ 96 MİLYAR

Işıkhan devamında "İlgili belediyelerin prim borçları artmış durumda ve her geçen gün de bu borçlar büyümekte. Bu noktada yapılması gereken neyse, usulüne uygun şekilde duruma müdahale edilmesi gerekiyor. SGK'ye olan prim borçlarının bir an önce tahsil edilmesi gerekiyor. Bugün itibarıyla belediyelerin prim borçları toplam 96 milyar liraya ulaşmış durumda ve bu borcun yüzde 80'i belediye şirketlerine aittir.

Esasında bu milli bir kaynaktır. Vatandaşımızın çalışarak, üreterek, alnının teriyle bütçeye kazandırmış olduğu doğal bir gelir kaynağıdır. Ve yine vatandaşlarımızın yararına kullanılması gereken bir kaynaktır. Belediye çalışanlarının emeğinin karşılığı ve gelecek yatırımları olan sigorta primlerinin ödenmeyerek bu paraların başka kalemlere aktarılması asla doğru bir yaklaşım değildir." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN CEVAP GELDİ

Öte yandan CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan'ın sözleri sonrası açıklama yaptı. Özel "Hangi AKP belediye bugüne kadar SGK borcunu ödemiş?" diye sordu.

"ELLERİNDEN ALDIĞIMIZ TÜM BELEDİYELER SON BEŞ YILDIR HİÇ BORÇ ÖDEMEMİŞLER"

Özel açıklamasında, "Sayın Erdoğan, hangi AKP'li belediye SGK'ya borcunu ödemiş bir söylesin. Ellerinden aldığımız tüm belediyeler en az son beş yıl boyunca hiç borç ödememişler. Şimdi SGK'ya yatırılacak parayla AKP'li belediye zamanında hizmet yapacak, sonra onun SGK'ya ödemeyip kendisine kullandığı parayı bugün biz ödeyeceğiz. Millet zaten bu zihniyetten yıldığı için 412 belediyeyi bize verdi. Böyle bir çifte standart olur mu? Hangi AK Partili belediye bugüne kadar SGK borcunu ödemiş?" ifadelerini kullandı.