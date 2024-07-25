Erdoğan'ın İBB'yi ne kadar borçla bıraktığı belli oldu. En son borçlu CHP'li belediyeleri uyarmıştı

Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı İBB'yi ne kadar borçla devrettiği belli oldu. Açıklamayı İBB başkanlığını Erdoğan'dan devralan başkan Ali Müfit Gürtuna açıkladı.

Ali Müfit Gürtuna 1998 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği yaptığı sırada Erdoğan'ın, hakkında alınan hapis cezası kararının kesinleşmesi nedeniyle görevini bırakmasından sonra 12 Kasım 1998'de İBB Meclisi tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmişti. Gürtuna 1999 yerel seçimlerinde de Fazilet Partisi'nden Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmişti.

Ali Müfit Gürtuna Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde İBB'yi ne kadar borçla devrettiği açıkladı.

Erdoğan son konuşmasının merkezine borçlu CHP’li belediyeleri oturtarak “Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak” demişti.

Erdoğan'ın bu açıklaması kaybettiği belediyeleri kıskaca alma çabası olarak değerlendirilirken Erdoğan’ın İBB’yi yönettiği dönemde 1 buçuk milyon dolar borç bıraktığı ortaya çıktı.

Erdoğan, son olarak partisinin grup toplantısında CHP'li belediyeleri kastederek “Belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan birikmiş borçlarını ödesinler. Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız, kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır. Öyle 25 kuruşa simit yok." diye konuşmuştu.

ALİ MÜFİT GÜRTUNA, ERDOĞAN'IN BIRAKTIĞI BORCU AÇIKLADI

Erdoğan’ın sonrasında 1998 yılında İBB’yi devralan Ali Müfit Gürtuna belediyeyi ne kadar borçla aldığını açıkladı. Gürtuna, İBB’yi 1,5 milyar dolar borçla devraldığını hatırlattı.

Ali Müfit Gürtuna açıklamasında "O dönem İBB’yi 1 buçuk milyar dolar borçla devraldım. Sıfır borçla devrettim. Ama ne yazık ki bizden sonra çok aşırı bir borçlanma yeniden başladı. Bütçenin belli bir oranından fazlasını bu belediyeler borçlanamamalı. Ancak belediye meclisinde çoğunluğu sağlayan kesim inanılmaz bir şekilde borçlanıyor. Kendinden sonra gelene çok büyük borçlarla bırakıyorlar. Bu şekilde yeni gelenler de çalışamaz hale geliyor.” diye konuştu.