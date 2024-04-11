Erdoğan konuşurken prompter bozuldu. Yayın durdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Bursa İl Başkanlığı'nın bayramlaşma törenine katıldı. Törende video konferans yöntemini kullanan Erdoğan, yerel seçim yenilgisinin ardından partililere 'yeise kapılmayın' diye seslenmek istedi.

Erdoğan konuşmasının sonlarına doğru "Milletimizin sandıkta verdiği mesajları tüm boyutlarıyla okuyor, en ince detayına kadar analiz ediyoruz" diyerek yeni cümlesine başlamak istedi ama o esnada metin okuduğu prompter bir anda takıldı. Erdoğan'ın konuşması da kısa süre boyunca aksadı.

"YEİSE KAPILMAYIN" DERKEN PROMPTER TAKILDI

Promptera yapılan müdahale sonucunda cihaz düzeldi. Yayındaki 4-5 saniyelik bir aksamanın ardından Erdoğan konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

Erdoğan daha sonra sözlerini "Sizlerden de asla yeise kapılmamanızı, tefrikaya düşmemenizi, aramıza nifak sokmaya çalışan fitne odaklarına karşı uyanık olmanızı bekliyorum. Rabbim, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin" diyerek tamamladı.