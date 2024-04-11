Emeklinin temmuzda alacağı zam belli oldu. Hükümete yazılan mektupta ortaya çıktı

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Emeklinin temmuzda alacağı zam belli oldu. Hükümete yazılan mektupta ortaya çıktı
Emeklilerin gözü kulağı temmuzda alacağ enflasyon farkında...Merkez Bankası'nın hükümete yazdığı tavsiye mektubu işte o zam oranlarının ipucunu verdi, rakam ortaya çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Mayıs ayı enflasyon tahmini sonrası milyonlarca emekli bir kez daha kağıtdı kalemi eline aldı, maaş hesabı yapmaya başladı.

Mayıs ayındaki enflasyonun yüzde 73 çıkması, 6 aylık enflasyonun ise yüzde 24 olması bekleniyor.

Merkez Bankası'nın hükümete yazdığı tavsiye mektubu da zam oranları için ilk ipucunu vererek, "Baz etkisiyle mayıs ayında enflasyonun yüzde 73 seviyesinde çıkmasını bekliyoruz" denmişti. Bu tahmine göre 2024'ün 6 aylık enflasyonunun yüzde 24 seviyesinde çıkması bekleniyor. Bu da emeklilin 6 aylık dilimde alacağı enflasyon farkı demek.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2024 yılını "Emekli yılı" ilan etmişti. Ancak emekli 'emekli yılını' pek fark edemedi.

Oran ise SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarına doğrudan yansıyacak. Memur ve memur emeklisi yüzde 7.39 enflasyon farkıyla yaklaşık yüzde 19'luk zam alacak.

Ocak ayında memur zam oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranından yaklaşık yüzde 12 daha fazla çıkmıştı. Daha sonra zam oranları eşitlenmişti. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının, memur zam oranından daha fazla olması bekleniyor.

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