Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile bir görüşme yaptı.

KAYNAK: AA
Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu ile görüştü

Görüşme, TRT World Forum 2023’teki “Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler” başlıklı konuşmasının sonrasında gerçekleşti. Görüşmenin basına kapalı olduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmenin detaylarına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları nedeniyle savaş suçları işlediğini ve uluslararası toplumun bunun hesabını sorması gerektiğini dile getirdiği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye’nin bölgede sürekli bir ateşkesin tesis edilmesi ve Gazze’ye insani yardım gönderilmesi için çalıştığını da aktardığı belirtildi.

Bunun yanı sıra, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye’nin Kosova’nın tanınma sürecine verdiği desteği devam ettireceğini ve Kosova’nın bulunduğu bölgede barış ve istikrarın diyalogla sağlanabileceğini söylediği kaydedildi.

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