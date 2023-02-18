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Erdoğan Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe’yi Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 19:08
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Erdoğan Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüştü

Erdoğan Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe’yi Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. İki lider arasındaki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Vahdettin Köşkü’nde gerçekleşen kabulde, Libya Başbakanı Dibeybe, deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu. Kabul ve görüşmelerde, liderler Türkiye’ye desteklerini ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la telefonda görüşerek deprem nedeniyle geçmiş olsun temennilerini iletti.

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