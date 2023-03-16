Erdoğan: Mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kuracağız

Cumhurbaşkanı, Beştepe'de ev sahipliği yaptığı Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısı’nın kapanışında basın toplantısı düzenledi.

Türk Yatırım Fonu'nun, Türk dünyasında ekonomik bütünleşmeye katkı sağlayacağına inandığını ve Fon'a, İstanbul'un ev sahipliği yapacağını söyleyen Erdoğan, depremin ardından sel felaketini yaşayan afetzedelerin durumuna ilişkin de konuştu.

Erdoğan “Sel felaketlerinin yeniden kanattığı yaraları sarmak için gece gündüz çalışacak, yıkımları ve zararları tazmin edeceğiz. Mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kurarak yarım milyon depremzedeyi daha iyi şartlarda barınabilecekleri bu alanlara taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“İNSANLIK TARİHİNİN EN BÜYÜK AFETLERİNDEN BİRİ”

“49 bini aşkın insanımızı deprem felaketinde yitirdik. Deprem bölgesindeki şehirlerimiz sel felaketine maruz kaldı. Depremde ve sellerde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Uzmanlar Kahramanmaraş merkezli depremleri insanlık tarihinin en büyük tabii afetlerden biri olarak tanımlıyor.

Türkiye geniş bir alanda yıkıma sebep olan bu deprem fırtınasına ağır kış şartlarının yaşandığı dönemde yakalanmıştır. Tüm olumsuzluklara rağmen haberi alır almaz devletimizin tüm imkanlarını bölgeye yönlendirdik. Bakanlıklarımız, AFAD, sivil toplum kuruluşlarımızla hasılı böylesi bir felakette ihtiyaç duyulacak kim varsa topyekûn seferber olduk.

35 bini aşkın personel yardım ve destek ekipleriyle beraber 272 bin kamu görevlimiz depremzedelerimize yardım için koşmuştur. Sivil toplumu ve gönüllü vatandaşlarımızı eklediğimizde bu rakam yaklaşık yarım milyona ulaşıyor. 90 ülkeden gelen arama kurtarma ekipleri bize destek verdiler.

Türk Devleti Teşkilatı ülkeleri yardım çağrımıza en hızlı cevap veren, acılarımızı en kalbi paylaşan dostlarımızın başında geliyor. Kardeşlerimiz gerek ayni, gerek nakdi yardımlarla milletimizin ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla gayret gösterdiler. Bölgede kurdukları sahra hastaneleriyle yaralarımızın sarılmasına destek verdiler. Zor günlerimizde yanımızda yer alan teşkilatımızın dost ve kardeş halklarına cani gönülden teşekkür ediyorum.

“650 BİN KONUTU HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDECEĞİZ”

Deprem ilk anlarından itibaren başlattığımız seferberliği şehirlerimizin yeniden inşa ve ihyası sürecinde sürdürüyoruz. Depremzedelerimizi en kısa sürede kalıcı konutlara kavuşturmak için her türlü gayreti gösteriyoruz.

Yer tespiti yapılan, zemin ve etüt çalışmaları biten illerimizde temelleri attık. Hedefimiz 1 yıl içinde deprem bölgesinde tamamının konut ihtiyacını çözecek güvenli yapıyı inşa etmektir. Toplamda TOKİ vasıtasıyla 650 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.

“KONTEYNERLER GÜZEL VE VASIFLI”

Mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kurarak yarım milyon depremzedemizi bu alanlara taşıyacağız. Katar'dan gönderilen konteynerler, yaklaşık 3 bin kadarı gelmiş bulunuyor. Bu ay sonuna kadar belki biraz sarkabilir verdikleri söz 10 bin. Bu konteynerleri Samandağı'nda olanları bizzat gördüm. Gerçekten kaliteli, güzel, vasıflı konteynerler.

Son 20 yılda yaşanan doğal afetten sonra nasıl hiçbir insanımızı aç, açıkta bırakmadıysak depremzedelerimizi de mağdur etmeyeceğiz. Dost ve kardeş ülkelerimizin destekleriyle inşallah şehirlerimizi eski görkemine kavuşturacağız.

Sel felaketinin yarattığı yaraları sarmak için gece gündüz çalışacağız, zararları tazmin edeceğiz. Bu felaketlerin sebep olduğu kayıpları tamamen telafi etmeden, insanlarımızı geleceklerine güvenle bakacakları günlere kavuşturmadan bize durmak haramdır.

“İŞBİRLİĞİNİ İLERİ SEVİYEYE TAŞIYACAĞIZ”

Depremden sonrasında ülkemize yönelik yardım faaliyetleri, afetler ve etkileriyle mücadelede işbirliğinin geliştirilmesi bugünkü toplantımızın ana gündem maddesiydi. Afetler ve etkileriyle mücadele konularında teşkilatımızın bünyesinde atılabilecek adımları öncelikli olarak ele aldık.

Aramızdaki işbirliğinin ileri seviyeye taşınmasının tesisini kararlaştırdık. Ortak gündemimizde yer alan diğer meselelerinin yanı sıra bölgesel meselelere dair fikir teatisine bulunduk. Türk Dünyasında ekonomi, ticaret, ulaştırma ve enerji alanlarındaki işbirliğimizi gözden geçirdik. Türk Yatırım Fonu sayesinde KOBİ, altyapı projeleri, tarım ve turizm alandaki yatırımlar, yenilenebilir enerji çalışmalarına destek sağlanacaktır.

Türk Yatırım Fonu'nun Türk dünyasında ekonomik bütünleşmeye katkı sağlayacağına inanıyorum. Eşit sermaye katkısı ve eşit oy hakkı çerçevesinde kurulacak fona İstanbul ev sahipliği yapacaktır.

Toplantıda teşkilatımızın bünyesinde bölgesel ulaştırma, tedarik zincirlerinin geliştirilmesine matuf anlaşma ve kararların süratle uygulanmasının önemini vurguladık. Orta koridorun geliştirilmesi hususunda mutabık kaldık. Enerji güvenliğinin sağlanması için mevcut ve potansiyel işbirliği alanlarında görüş alışverişinde bulunduk.

“TEŞKİLAT OLARAK DİRENCİMİZİ ARTIRMAMIZ GEREKİYOR”

Üye ve gözlemci devletler olarak teşkilatımızın güçlenmesinin, coğrafyamızın güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağladığı konusunda hemfikiriz. Aile meclisimizin faaliyet alanlarının çeşitlenmesi, teşkilatın uluslararası görünürlüğünü giderek artıyor. Asıl mevcut ve gelecekte karşılaşılabilecek sınamalar karşısında direncimizi artırmamızın gerektiğini de biliyoruz.

Toplantımızda teşkilat sekretaryamızın beşeri, idari ve mali yapısını güçlendirilmek için atılabilecek adımları istişare ettik. Bir sonraki dönem başkanı Kazakistan'da Türkistan şehrinde bu sene sonunda düzenlenecek zirvemizin hazırlıklarını ele aldık.

“DÜNYA BİRÇOK İSTİKRARSIZLIKLA BOĞUŞUYOR”

Dün ve bugün Özbekistan Cumhurbaşkanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Kırgızistan Cumhurbaşkanı, Kazakistan Cumhurbaşkanı, Türkmenistan Halk Maslahat Başkanı, Macaristan Başbakanı ile ikili görüşmeler gerçekleştirdim. Liderler olarak imzaladığımız zirve bildirisiyle farklı alanda işbirliğimizi güçlendirme irademizi açıkça ortaya koyduk.

Dünya siyasetinde öne çıkan ülkeler ve birlikler, sağlıktan finansa, güvenlikten yabancı düşmanlığına, düzensiz göçten siyasi ve sosyal istikrarsızlıklara kadar pek çok sorunla boğuşuyor. İnsanlığın karşılaştığı yeni meydan okumalara adil çözümler üretemeyen uluslararası sistem sürekli yeni krizlere sebep oluyor.

“MUAZZAM POTANSİYELİMİZ ETKİ ALANIMIZIN BÜYÜKLÜĞÜNE İŞARET EDİYOR”

Hakkaniyetli kurumsal yapılardan yoksun birlikteliklerin tıkandığı süreçte Türk devletleri teşkilatı yeni ses, nefes ve sinerji merkezi haline gelmektedir.

Adriyatik'ten Asya'ya uzanan geniş coğrafyada çok geniş bir işbirliği imkanına sahibiz. Tarihi gelişmelerin Türk dünyasının önünü açtığı fırsat pencerelerini doğru değerlendirmemiz gerekiyor. Siyasi dayanışmadan enerji ve ulaştırmanın başını çektiği ekonomik işbirliğinde, her alanda kazanca dönüştürecek kapasitemiz var.

Bağımsızlıkların üzerinden geçen nispeten kısa sürede kardeş ülkelerimizin yakaladığı başarıları ortak geleceğimiz adına çok önemli buluyorum. Bu muazzam potansiyel teşkilatımızın etki alanının büyüklüğüne işaret ediyor. Her zirveyle bu etkinin kapsam ve temelini daha da güçlendiriyoruz.

Bu kara günümüzde yanımızda olan her bir kardeşimize minnet borcumuzu asla ödeyemeyeceğimizin altını tekrar çizmek istiyorum.”