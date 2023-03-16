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Seçimler ABD basınında: Deprem tarihin akışını değiştirecek

14 Mart'ta gerçekleşecek seçimler yabancı basında da ilgi çekiyor. Son olarak ABD medyasında “Felaketlerin tarihin akışını ani bir şekilde değiştirdiği” yazıldı.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 22:06
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Türkiye seçimleri ABD basınında

Seçimler ABD basınında: Deprem tarihin akışını değiştirecek
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Kahramanmaraş’ta gerçekleşen deprem felaketinin ardından neredeyse yerle bir olan 11 ildeki insani krizler devam ederken, ABD merkezli New York Times’da yayınlanan bir analizde, “Felaketlerin tarihin akışını ani ve beklenmedik şekillerde değiştirerek seçimleri etkileyeceği” belirtildi.

"İKTİDAR FELAKETİ KAÇINILMAZ OLARAK GÖSTERMEYE ÇALIŞTI"

New York Times yazarı Lydia Polgreen, “Dünya Bankası, depremin Türkiye'de 34,2 milyar dolarlık fiziksel hasara neden olduğunu tahmin ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimi, bu dayanılmaz kayıpları kimsenin hazırlıklı olamayacağı bir felaketin kaçınılmaz sonucu olarak göstermeye çalıştı” ifadelerini kullandı.

"GENÇLERİN YÜZDE 70'İNDEN FAZLASI ÜLKEYİ TERK ETMEK İSTİYOR"

Anketlerin, gençlerin yüzde 70’inden fazlasının Türkiye’yi terk etmek istediğini ve depremden önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteğin azaldığını gösterdiğini vurgulayan Polgreen, “Felaketler tarihin akışını ani ve beklenmedik şekillerde değiştirir. Ülke, kısmen Erdoğan'ın enflasyonun bir ara yüzde 85'in üzerine çıkmasına rağmen faiz oranlarını düşük tutmaya yönelik son derece alışılmışın dışındaki politikasından kaynaklanan bir ekonomik krizin ortasında” şeklinde yazdı.

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