Erdoğan metro hattı açılışında İBB'yi hedef aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro açılış töreninde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alarak, "3 yılı geçti, İstanbul'a bir çivi dahi çakamadı. Buna asıl dersi 2024'te İstanbul verecek." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Uzunluğu 6,2 kilometreyi bulan metronun hayırlı olmasını diliyorum. Metro hattının İstanbul'umuza kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. İstanbul'u yer altından ve yer üstünden demir ağlarla örme vizyonumuzu adım adım hayata geçiriyoruz. Her fırsatta altını çizerek ifade ediyorum; Biz İstanbul'a ve İstanbullulara aşığız. Böylesine derin muhabbetle bağlı bulunduğumuz İstanbul'u kimse kusura bakmasın birilerinin ihtiraslarına kurban edemeyiz. Fatih'in emaneti olan bu güzel şehri günbegün karanlığa sürüklenmesine seyirci kalamayız. Evimiz, yuvamız İstanbul'a karşı sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmekten kimse bizi alıkoyamaz.

"İSTANBUL'A BİR ÇİVİ DAHİ ÇAKAMADI"

Havasını birlikte soluduğumuz güzelliğini birlikte seyrettiğimiz güneşinin sıcaklığına birlikte uyandığımız İstanbullu hemşehrilerimize mahcup olamayız. Ulaştırma Bakanlığımız asıl sorumlusu becerip işi devam ettiremediği için bu metro hattını İBB yapmadığı için devraldı. Kardeşlerim, bakın 3 yılı geçti. Bu büyükşehir belediyesi ne yazık ki İstanbul'a bir çivi dahi çakamadı. Tabi buna asıl dersi 2024'te verecek İstanbul. Ama şimdi 14 Mayıs'ta parlamento seçimlerinde bunlara dersi verecek. Bu hat devralındığında fiziki ilerleme oranı yüzde 5'ti. Yani kazılmış 100 metrelik tünel ve 4'te biri ancak biten viyadük dışında ortada hiçbir şey yoktu. Gece gündüz demeden çalışarak 24 ay içinde metro hattını açılışa hazır hale getirdik. Testleri de başarıyla tamamladık. Bugün de sizlerin hizmetine vermenin gururunu yaşıyoruz. Biraz sonra beraber bineceğiz. Metro istasyonlarının tasarımını özgün anlayışla gerçekleştirdik. İstanbul'a sembol mekanlar da kazandırmak istedik. Hastane istasyonunda tüm şehir hastanelerimizi tanıtan özel atrium inşa ettik. Kayaşehir'de ışıklarıyla ahşap görünümü veren görüntüyle yer altında bekleyen yolculara sıcak atmosfer sunduk.

Kent merkeziyle hastane arasında ulaşım artık daha hızlı, ekonomik ve güvenli olacaktır. Biliyorsunuz, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılacağı zaman oranın yolunu da asıl sorumlusu yapmadığı için biz inşa etmiştik. Bu metro hattımızı diğer toplu taşıma hatlarıyla entegre ederek İstanbul Havalimanı dahil birçok yere kolayca ulaşmasını sağladık. Artık beklemek zorunda kalmayacaksınız. Başakşehir size bu yakışır da onun için. Kayaşehir, Mahmutbey arasını 20 dk'da Metrokent Bakırköy arasını 29 dk, Metrokent İstanbul Havalimanı arasını 24 dakika, Hastane Bakırköy arasını 23 dakikada gidebileceksiniz.

Birileri inşaatı başlamış metro hatlarına beton döküyorlar. Bakanlığımız ise toplam 55.7 kilometre uzunluğundaki 5 metro hattında çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul'un raylı sistem ağı şu an açılan projeyle 324,5 km'ye ulaştı. Yapımı devam eden projeler bittiğinde bu rakam 380 km'nin üstüne çıkacak. Raylı sistem ağının yüzde 50'sinden fazlasını Ulaştırma Bakanlığı şehrimize kazandırmış olacak.

Kimileri sadece laf yapar, kimileri de işte böyle iş yapar iş. Hizmet yapar. Biz laf üstüne laf koyanlardan değil, hep taş üstüne taş koyanlardan olduk. Bu şehrin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun hakkını vermeye çalıştık. Farklı hevesler yerine tüm mesaimizi İstanbul'a ve İstanbullulara hizmet etmek aldı. Biz bu şehre aşığız. Biz bu şehrin dertlisiyiz. Eser ve hizmetlerimizle koşmaya, konuşmaya devam edeceğiz.

"KIBLESİ KABE OLMAYANIN ARTIK SECCADESİ NEREYE BAKAR BİLEMEM"

Artık uğurlamaya hazırlandığımız Ramazan'ınızı tebrik ediyorum. Ramazan yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Bereketli bir Ramazan yaşıyoruz. Birileri seccadelerin üstüne ayakkabıyla basabilir. Eee ne yapalım. Bunları da iyi tanımak lazım. Kıblesi Kabe olmayanın artık seccadesi nereye bakar bilemem. Ramazan tüm Müslümanların vahdetinin sembolüdür. Ramazan oruçla, namazla, zikirle gönüllerimizi arındırma mevsimidir. Ramazan bereketiyle değil aynı zamanda sevinciyle de gelir. Bu sene deprem afeti sebebiyle Ramazan'ı buruk yaşıyoruz. Kalbimizin bir yarısı buradaysa diğer yarısı deprem bölgesindedir. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Onlar şehitler safında. Sevgililer sevgilisi Peygamberimize komşu. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için devletin tüm imkanlarını seferber ettik. Şimdiden 78 bin konut ve köy evinin yapım süreci başladı. 42 bininin temelini attık. Deprem bölgesinde toplamda 650 bin konut ve köy evi yapacağız. İnşallah bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evini bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Afetlerin tamamında bunu yaptık. Evi yanan, su altında kalan, deprem sebebiyle evi iş yeri yıkılan tüm kardeşlerimizi yeni yuvalarına kısa sürede kavuşturduk.

6 Şubat depremlerinin vurduğu 11 ilimizdeki 14 milyon vatandaşımızın da dualarını alacağız. Buradan iddia ile söylüyorum. Türkiye'de böylesine büyük afetin altından kalkabilecek bizim dışımızda hiçbir iktidar ve ittifak olmamıştır. Nasıl at binenin kılıç kuşananınsa imar ve ihya da bizim işimizdir. TOKİ ile yaptığımız 1,2 milyon konut bunun ispatıdır. 6100 km'den alıp 28 bin km ilaveye çıkardığımız bölünmüş yollar bunun ispatıdır. 26'dan 31 ilaveyle 57'ye yükselttiğimiz havalimanları bunun ispatıdır. Sıfırdan ülkemize kazandırdığımız 30 bin 197 yataklı 21 şehir hastanesi bunun ispatıdır.