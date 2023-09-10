Erdoğan Sisi ile görüştü. Daha önce darbeci ve zalim demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'da, daha önce darbeci ve zalim dediği Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi.

KAYNAK: İHA
Erdoğan Sisi ile görüştü. Daha önce darbeci ve zalim demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18’inci G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de, Zirve’ye özel davetli olarak katılan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

HİNDİSTAN'DA GÖRÜŞTÜLER

İki lider görüşmede, Türkiye - Mısır ikili ilişkileri, ticaret hacminin artırılması, enerji alanındaki yeni iş birlikleri ile bölgesel ve küresel meseleleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılıklı büyükelçi atamalarıyla ilişkilerin yeni bir döneme girdiğine işaret ederek, ikili münasebetlerin hak ettiği seviyeye en kısa zamanda ulaşacağına olan inancını dile getirdi.

Mısır yönetiminin Türk yatırımcı ve firmalarına verdiği desteğin önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, LNG, nükleer enerji, kültür ve eğitim alanlarındaki iş birliğini canlandırmaya da önem verdiklerinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da görüşmede hazır bulundu.

f5pimuqxiaazjqd-001.jpg

ERDOĞAN 'DARBECİ' DEMİŞTİ!

Türkiye-Mısır ilişkileri, 2013’te Mısır’da Müslüman Kardeşler iktidarına Sisi liderliğindeki ordunun darbe yapması ve yönetimi ele geçirmesinin ardından kopmuştu. Erdoğan daha önce Sisi'yi 'Katil' ve 'Darbeci' gibi sert ifadelerle hedef almıştı.

Mısır askerî darbesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerginleşmiş ve iki ülkenin diplomatik ilişkileri maslahatgüzar seviyesine gerilemişti. İlerleyen dönemlerde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, askerî müdahaleyi darbe olarak nitelendirmiş ve Erdoğan Sisi’yi “tiran” olarak nitelemişti.

f5pimuqwaaafhw3.jpg

f5pimusxwaasq-i.jpg

Öne Çıkanlar
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Milli Takım teknik direktörü kovuldu mu. Büyükekşi ve Kuntz arasındaki konuşmaları Şerafettin Tilki ifşa etti
Milli Takım teknik direktörü kovuldu mu. Büyükekşi ve Kuntz arasındaki konuşmaları Şerafettin Tilki ifşa etti
Kızılcık Şerbeti 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Şansal Büyüka Milli Takımı kurtaracak ismi açıkladı: Gidin kapısında yatın
Şansal Büyüka Milli Takımı kurtaracak ismi açıkladı: Gidin kapısında yatın
İzmir’in Kurtuluşu ne zaman? 9 Eylül 1922 İzmir’in Kuruluşu’nun önemi nedir?
İzmir’in Kurtuluşu ne zaman? 9 Eylül 1922 İzmir’in Kuruluşu’nun önemi nedir?
Son Haberler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan'a gidiyor Siyaset
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan'a gidiyor
Erzincan'da anız yangını Güncel
Erzincan'da anız yangını
Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü Güncel
Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü
Reza Zarrab'tan Ebru Gündeş'e uyarı paylaşımı Magazin
Reza Zarrab'tan Ebru Gündeş'e uyarı paylaşımı
Bebek'te evden çıkması için 2 milyon TL teklif edilen kiracı konuştu Güncel
Bebek'te evden çıkması için 2 milyon TL teklif edilen kiracı konuştu
Mersin’de trafik kazası: 2 yaralı Güncel
Mersin’de trafik kazası: 2 yaralı
TDV’den 5 bin 200 yetim öğrenciye eğitim yardımı Güncel
TDV’den 5 bin 200 yetim öğrenciye eğitim yardımı