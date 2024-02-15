Erdoğan miting öncesinde yere düştü. Sekizinci saniyeye dikkat. Bir anda etrafı sarıldı

Kaynak: Haber Merkezi / ANKA
Erdoğan miting öncesinde yere düştü. Sekizinci saniyeye dikkat. Bir anda etrafı sarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim için Samsun’da düzenlenen AKP mitinginde konuşma alanına doğru yürürken bir anda yere düştü. Erdoğan’ın düşmesi ile çevresindekilerin eli ayağı birbirine karıştı, herkes Erdoğan’ın etrafını sardı.

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için partilerin saha çalışmaları tam gaz ediyor. AKP’nin yerel seçim için düzenlediği mitinglere katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Samsun'da sahneye çıkmadan önce görüntülenen videosu ise sosyal medyayı ikiye böldü.

Videonun 8. saniyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir anda gözden kayboluyor. O sırada Erdoğan’ın çevresinde olan kalabalık bir anda şoka girerek ne yapacağını şaşırıyor.

Videonun çekim açısından dolayı Erdoğan’ın tam olarak düşüp düşmediğine dair net bir bilgi bulunmazken görüntüler sosyal medyada kullanıcılar tarafından tartışma konusu haline geldi.

Bir kısım kullanıcı Erdoğan’ın yere düştüğünü ve çevresindekilerin bundan sebeple yere doğru baktığını ancak çaktırmamaya çalıştığını belirtirken diğer taraftan bazı kullanıcılar ise Erdoğan’ın düşmediğini, hem merdiven hem de kot farkı hem de çevresindeki kalabalık yüzünden tam olarak gözükmediğini öne sürdü.

Konu hakkında bir açıklama bulunmazken ortaya atılan ‘Erdoğan düştü’ iddiası sosyal medyada gündem oldu.

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