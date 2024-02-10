Erdoğan: Nisan'a kadar doğalgaz desteği sürecek. Seçim vatandaşa yaradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak mitingine katıldı. Erdoğan Zonguldak Belediye Başkan adaylarını duyurmadan önce dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Erdoğan Nisan ayına kadar ücretsiz doğalgaz desteğinin süreceğini belirtti. Geçen yıl Nisan ayında açıklanmıştı.

“NİSAN 2024 KADAR SÜRECEK”

Erdoğan konuyla alakalı şöyle dedi:

Şehrimize en son bundan sadece 9 ay önce, 20 Nisan tarihinde gelmiştim. Ziyaretimizde milletimizin asırlık hayallerinden olan Karadeniz Doğalgazını resmen devreye almanın gururunu yaşamıştık. Filyos'taki törenimizde müjdesini verdiğimiz ücretsiz doğalgaz desteğimizi halen sürdürüyoruz. İlk ay ısınma dahil konutlardan hiçbir ücret almadık. Yani, vatandaşlarımızın doğalgaz faturasını devlet olarak biz ödedik. Daha sonra 11 ay boyunca konutlardaki mutfak ve su ısıtma için kullanılan 25 metreküplük doğalgaz tüketiminin bilabedel olacağını söyledik. Nisan ayından beri 25 metreküplük miktarı faturalardan düşüyoruz. Bu uygulamayı Nisan 2024 dönemine kadar devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızın bütçesine toplam 87 milyar lira tutarında doğrudan destek sağlamış olacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefetin burun kıvırdığı Gabar'daki günlük petrol üretimi 35 bin varili geçti" dedi.

“ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK”

Erdoğan konuşmasının devamında enerjide tam bağımsızlığa değinerek “Kendi gemilerimizle sismik arama ve sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Her seçim öncesinde gaz buluyorlar diyen çapsızlara aldırmadan, parayı Karadeniz ve Akdeniz'in sularına gömüyorlar diyen gafillere kulak asmadan ne dedik? Bulanlar, ancak arayanlardır düsturuyla arama faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Zonguldak'ı kömürden sonra doğalgazın da merkezi haline getirmekte kararlıyız. Enerjide tam bağımsızlığı yakalamak en önemli hedefimizdir. Türkiye'nin enerji güvenliğini garanti edecek hamleleri azim ve cesaretle hayata geçiriyoruz.” İfadelerini kullandı.