İmamoğlu’ndan Erdoğan'a ‘İşinize bakın’ çıkışı. 'Soyadımla alıp veremediği var. İki defa dese her deyişinde yüzde 5 daha kaybedecek'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Ömerli Havzası Çevre Projesi açılış töreninde konuştu. İmamoğlu, kendisini hedef tahtasına oturtan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'nin İBB adayı Murat Kurum'u, o da hedef tahtasına oturttu.

İmamoğlu, AKP’nin İstanbul adayı rakibi Murat Kurum’un “6 yeni içme suyu barajı” vaadiye tepki gösterdi. Söz verip de yapılmayan Melen Barajı’nı hatırlatan İmamoğlu “Melen Barajı’nın sürecinin altında imzası bulunanlar ve bunu milletten gizleyenler şimdi kalkmış İstanbul’a 6 yeni baraj daha vadediyorlar. Aman aman siz baraj kelimesini kullanmayın demek lazım. İstanbul’a vadettikleri 6 barajı, bu konuştuğum 10 yılda gelinen sürece baktığınızda 6 baraj 60 yılda mı biter ne zaman biter tahmin bile etmek istemiyorum. Bu süreçte insanlarımızın milyarlarca lirasını boşa harcayanlar 6 baraj yapmaya kalksa kamu hazinesi ne kadar zarara uğratılır Allah bilir" dedi

‘KANAL İSTANBULLA VATANDAŞI KANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Murat Kurum’un “Kanal İstanbul” konusuna değinmediğine dikkati çeken İmamoğlu “Kanal İstanbul konusunda da evet ya da hayır deyin, ses yok. Seçim zamanında olduğu için gündemimizde yok gibi muğlak sözlerle vatandaşı kandırmaya çalışıyorlar. Bak bak bak diyorum, bugüne kadar dillerinden düşürmedikleri, Türkiye’yi uçuracak, bu uçmak neyse bir türlü yere konamadılar. Öyle uçuyorlar ki enflasyon dünyada çift haneli rakamda bulunduğu ülke sayısı o kadar az biz Allah’a şükür bizi uçurdular üç haneliyiz” dedi

‘İKİ DEFA SÖYLESE HER DEYİŞİNDE YÜZDE 5 OY KAYBEDECEK’

İmamoğlu sözlerinin devamında, kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi. “Hâlâ miting yapıp İmamoğlu aşağı İmamoğlu yukarı, İmamoğlu bile diyemiyor soyadımla alıp veremediği var " diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu " İki defa İmamoğlu dese her deyişinde yüzde 5 daha kaybedecek ondan diyemiyor. Tek derdi İstanbul, ya enflasyonu düzelt başka işlerle uğraşmayın. İşinize bakın. Bizi bu ülkenin gündeminde olmayan mevzulara çekmeye çalışmasınlar” şeklinde konuştu.