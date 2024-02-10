Erdoğan müjdeyi verdi. Seçim geldi her yerden yine petrol ve doğalgaz fışkırmaya başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak'da Madenciler Anıtı'nda düzenlenen mitingde açıklamalar yaptı. Erdoğan Gabar'daki petrolün günlük üretiminin 35 varili geçtiğini söyledi.

Öte yandan Erdoğan, 2024 sonunda kadar 100 varil hedeflediklerini duyurdu.

Gelecek dönemlerde ise hem petrol, hem maden hem doğalgazda yeni müjdeler verileceğin açıklayan Erdoğan şunları dedi:

Şehrimize en son 9 ay önce 20 Nisan tarihinde gelmiştim. Karadeniz doğal gazını devreye almanın gururunu yaşamıştık. Ücretsiz doğal gaz desteğimizi hala sürdürüyoruz. Nisan ayın 25 metreküplük miktarı ne yapıyoruz, faturalardan düşüyoruz. Bu uygulamayı Nisan 2024'e kadar devam ettiriyoruz. Sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Her seçim döneminde gaz buluyor diyen çapsızlara kulak asmadan. Bulanlar ancak arayanlardır düsturuyla aramayı sürdürüyoruz.

GABAR'DA GÜNLÜK ÜRETİM 35 BİN VARİL

Enerjide tam bağımsızlığı yakalamak en önemli hedefimizdir. Gabar'daki petrolün günlük üretimi müjdeye dikkat 35 bin varili geçti. 2024 sonunda 100 bin varile çıkmasını hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde hem petrol, hem maden hem doğal gazda yeni müjdeler vermeyi hedefliyoruz.

“SARI BERELİLER ENKAZLARIN ALTINDAKİ VATANDAŞLARI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR”

Seçim kazanmak uğruna devletin bakanlarını pazarlık konusu yapacak kadar ihtiraslarının kurbanı oldular. Bu kirli plana sizinle beraber geçit vermedik. İlk turda yüzde 52, ikinci turda yüzde 55 oy oranıyla Zonguldak milletin adamına çok güçlü bir şekilde sahip çıktı. Zonguldak halkına bize olan güvenleri ve vefaları için buradan teşekkürlerimizi iletiyorum. Sizin emanetinize asla gölge düşürmeyeceğiz. Gece gündüz koşturacağız. Bundan en küçük bir şüpheniz olmasın. Zonguldak milli dayanışmanın da sembol şehri. Bunu 6 Şubat'ta bir kez daha gördük. Zonguldaklı madencilerimiz var ya, sarı bereliler var ya, enkazların altındaki vatandaşları kurtarmak için seferber oldular. Madenci kardeşlerime milletim adına tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.

DOĞALGAZ AÇIKLAMASI

Ayrıca Erdoğan doğalgazda ücretsiz desteğin Nisan ayına kadar devam edeceğini bildirdi. Erdoğan açıklamasında "Nisan ayından beri 25 metreküplük miktarı faturalardan düşüyoruz. Bu uygulamayı Nisan 2024 dönemine kadar devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızın bütçesine toplam 87 milyar lira tutarında doğrudan destek sağlamış olacağız." dedi.

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Öte yandan Pazartesi'den geçerli olmak üzere Motorine 2,5 TL zam gelecek. Dolayısıyla motorin fiyatları 45 TL'yi geçecek. Cumhuriyet tarihinde rekor üstüne rekor kırılıyor.