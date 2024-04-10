Erdoğan Özel görüşmesinin detayları ortaya çıktı

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Erdoğan Özel görüşmesinin detayları ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan parti liderleriyle bayramlaştı. Erdoğan-Özel görüşmesinin detayları ortaya çıkarken Erdoğan'ın bayramlaştığı isimler arasında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın olmaması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti liderleri ile bayramlaştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirmiştir.

Görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve genel başkanlar karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik ettiler."

ERDOĞAN-ÖZEL GÖRÜŞMESİNİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

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Gazeteci İsmail Saymaz, Erdoğan-Özel görüşmesinin detaylarını aktardı. İki liderin birbirlerin bayramlarını kutladıklarını ifade eden Saymaz, Özel'in Erdoğan'a “Diyalog kanalının açık olması fayda sağlar" dediğini aktardı. Saymaz, Erdoğan'ın ise Özel’in geçirdiği operasyonları sorup “Geçmiş olsun” dediğini ifade etti.

FATİH ERBAKAN'I ARAMADI

Öte yandan, Erdoğan'ın bayramlaştığı isimler arasında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın olmaması dikkat çekti.

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