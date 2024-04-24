Fatih Erbakan 'Cumhur İttifakı'nda mısınız' sorusuna yanıt verdi

TBMM'deki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonunda, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin yerel seçimlerde AKP'ye kaybettirip kaybettirmediği yönündeki soruları yanıtladı.

Erbakan, AKP’ye hiçbir ilde kaybettirmediklerini belirterek, aradaki puan farkının kendi oylarının çok daha üzerinde olduğunu vurguladı. Erbakan, bazı yerlerde MHP’nin, AKP'ye kaybettirdiğini belirerek, Yozgat, Adıyaman ve Kilis’i örnek olarak gösterdi.

Yeniden Refah’ın İstanbul’da aday çıkarmasanın seçim sonucunu etkileyip etkilemediğine sorusuna ise Erbakan, Sonucun değişmeyeceğini arada 11 puanlık fark olduğunu hatırlatarak kendilerinin ise 2,6 oy oranlarının olduğunu belirtti.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ MÜ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile seçimin ardından görüşüp görüşmediğine ilişkin soruya ise Erbakan, "Görüşmedik" diye yanıtladı.

YRP HALA CUMHUR İTTİFAKI'NDA MI?

Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı'nda olup olmadığına dair soruya ise “Değiliz herhalde, onların söylediğine göre. Onlar öyle söylüyorlar. Biz zaten hep milli görüşün içindeydik. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyorduk. Şimdi de gene aynısını yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ama o taraf biraz 'Yanlışa da yanlış demeyin, her şeye doğru deyin' noktasında olunca biraz anlaşamadık" yanıtını verdi.

“ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞTÜLER Mİ?”

Fatih Erbakan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile temas kurup kurmadığına ilişkin soru üzerine, Özel ile bayramda görüştüklerini belirterek, Özel’in bayram tebriki için kendisini aradığını söyledi.

YENİ ANAYASA KONUSU

Yeni anayasayla ilgili görüşleri sorulan Fatih Erbakan, yeni anayasa ile ilgili ne yapmak istediklerini görmeleri gerektiğini ifade etti. Ondan sonra yetkili kurullarıyla ve hukukçularla değerlendirip ona göre bir tavır sergileyeceklerini dile getirdi.