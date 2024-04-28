AKP’den Özel-Erdoğan görüşmesi açıklaması

Kaynak: Kanal7
AKP’den Özel-Erdoğan görüşmesi açıklaması
Yakın zamanda yapılması beklenen Erdoğan-Özel görüşmesine dair AKP’den açıklama geldi. AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ikilinin yapılması planlanan görüşmenin içeriğine ve tarihinde dair açıklamalarda bulundu.

Yerel seçimlerin ardından Özgür Özel’in açıklaması ile yapılması planlanan Erdoğan-Özel görüşmesi, ilk olarak TBMM’deki 23 Nisan resepsiyonunda 15 dakikalık bir görüşme olarak gerçekleşti. Sonrasında ise ikilinin önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacağı bildirildi.

CHP liderinin daha sonraki yaptığı açıklamalar ve CHP kurmaylarından gelen açıklamalar ile görüşme esnasında başta ekonomi olmak üzere, Türkiye’nin diğer ülkeler ile olan ilişkileri, anayasa, anayasa mahkemesi kararlarına uyulmaması, Can Atalay’ın dokunulmazlığının kaldırılması gibi konuların görüşülmesinin planlandığı belirtilmişti.

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AKP’DEN AÇIKLAMA GELDİ

İki liderin yapmayı planladığı görüşmeye dair AKP’den açıklama geldi. AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta televizyon kanalında yaptığı açıklamada görüşmenin ne zaman olacağı konusunda net bir tarihin henüz netleşmediğini belirtti.

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“GÖRÜŞÜLMEMESİ ANORMAL”

Yapılacak görüşmenin muhtemelen Beştepe Saray’ında olacağını aktaran Usta, bu görüşmenin yapılmamasının anormal olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun “saray ile müzakere edilmez, mücadele edilir” açıklaması bu sorunun nereden kaynaklandığını gösterdiğini ifade eden Usta konuşmalarına şu şekilde devam etti:

"EN BAŞTA EKONOMİ OLACAK.."

"İlk görüşme karar değil, müzakerelerin başlaması ve devam etmesi açısından bir adımdır. Özgür Özel kendi önceki Genel Başkanları ve kendi parti ekipleriyle konuşarak gündemleri getireceğini söylüyor. En başta ekonomi olacak sanırım, kendisi de söylüyor. Bunlar bizim de ana gündemimiz. Ülkenin bu sorunlarının çözülmesi için 'konuşalım' demek güzel bir şey."

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