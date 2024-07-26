Erdoğan, Rize merkezine muhteşem bir cami yapmak istediğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Güneysu'da kendisini karşılayan partililerine seslendi. Yapımı devam eden ve yeni yapılacak projeleri yerinde incelemek için hafta sonunu Rize’de geçireceğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

“İnşallah pazar akşamına kadar Rize'deyiz. Buradaki gerek konutlarla ilgili, gerekse atacağımız bazı adımları görelim istiyorum. Şehir hastanesiyle ilgili çalışmaları aynı şekilde yerinde görelim istiyorum. Böylece süratle hem Güneysu Hastanesi ve Rize Şehir Hastanesi'yle ilgili çalışmaları yerinde izleyerek bir an önce Rize'mize bunları kavuşturalım istiyorum. Rize’mize teslim edelim istiyorum."

“ŞEHİR MERKEZİNDE MUHTEŞEM BİR CAMİ İNŞA EDELİM İSTİYORUZ”

Sahil dolgu alanında bulunan Rize Sahil Camii’nin kaydığına belirten Erdoğan, Rize’ye yapılacak büyük bir cami ile kayan caminin yerinin farklı bir şekilde değerlendirilebileceğini söyledi. Erdoğan, “Bir an önce de bu adımları atarak inşallah Rize şehir merkezinde muhteşem bir camiyi inşa edelim istiyoruz. Mevcut cami maalesef kayma yapmış. Şimdi şantiyenin olduğu yerde büyük çaplı bir cami yapalım istiyoruz. Bu büyük camiyle birlikte Rize'nin kendine yakışanını gerçekleştirelim istiyoruz ve mevcut camiyi de daha farklı bir şekilde o büyük cami bittikten sonra onunla ilgili adımı da tabii ki atacağız” dedi.