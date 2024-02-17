Erdoğan: Şampiyonlar Ligi'nde oynaması gereken ülkemizi yıllarca ikinci lige mahkum ettiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Rize mitinginde açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında “Şampiyonlar Ligi'nde oynaması gereken ülkemizi yıllarca 2. lige mahkum ettiler” ifadelerini kullandı.

Devamında Erdoğan “Tam 22 yıldır Rizeli kardeşlerimizle birlikte yol yürüdük, omuz omuza mücadele ettik. Vesayetçilerden terör örgütlerine, emperyalist güçlerden Türkiye ile hesabı olan tüm şer odakları karşısında birlikte durduk. Teröristan kurmaya çalıştılar. Türkiye'yi esir almalarına müsaade etmedik.” dedi.

Rize'den 31 Mart'ta rekor beklediğini söyleyen Erdoğan “Seçim gününe kadar kapı kapı dolaşıyor muyuz? 31 Mart seçimleri zaferimiz şimdiden ülkemiz ve Rizemiz için hayırlı olsun. Şu hemen sol tarafımdaki kentsel dönüşümü nasıl buldunuz? Güzel mi? Rize merkez değişmiş mi? Yaparsa AK Parti yapar. Daha neler yapacağız neler” şeklinde konuştu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMASI GERKEN ÜLKEMİZİ YILLARCA 2. LİGE MAHKUM ETTİLER"

Erdoğan’ın “Her alanda Şampiyonlar Ligi'nde oynaması gereken ülkemizi yıllarca 2. lige mahkum ettiler. Merhum Menderes canıyla ödedi. Rahmetli Özal'ı hiçbir zaman rahat bırakmadılar. Merhum Türkeş ve Erbakan'a yönelik itibar suikastlarının ardı arkası kesilmedi. Türkiye ne zaman yeniden ayağa kalkmaya çalışsa birileri hemen devreye girerek buna fırsat vermedi. Bunu biz bozduk. Teröristleri Gabar'a gömdük. Şimdi de sınır ötesinde aynen devam ediyoruz. Siyasette istikrar ve güven iklimi sayesinde Türkiye'yi her alanda 3 kat, 5 kat, 10 kat büyüttük.” açıklaması gündem oldu.

"CHP'DE HER GELEN BİR ÖNCEKİNİ MUMLA ARATTI"

Cumhuriyet Halk Partisi’ne de yüklenen Erdoğan “Kendi içlerinde nasıl birbirlerine düştüklerini görüyorsunuz değil mi? Türkiye'nin en büyük talihsizliği beceriksiz, tembel ve değişime ayak direyen tutucu muhalefete sahip olmasıdır. Dünyada böyle bir muhalefet yok. Ülkemizde 21 yılda pek çok şey değiştir ama CHP'nin başını tuttuğu muhalefette köklü değişiklik yaşanmadı. Genel başkanı değiştirdiler ama çıtayı iyice aşağı çektiler. CHP'de her gelen bir öncekini mumla aratmıştır. Gelen gideni aratıyor. Değişim dediler, yenilenme dediler ancak gününde sonunda sabık genel başkanlarını iç darbe ile aynı tas aynı hamam yollarına devam ettiler. “ dedi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA DA YÜKLENDİ

CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na da değinen Erdoğan, “Bay Kemal güya 13. Cumhurbaşkanı olacaktı. Bir anda kendini CHP'nin istenmeyen adamı olarak buldu. Aynı vefasızlığı diğer ortaklarına da sergilediler. 6'lı Masa'dan parlamentoda kimse yok. Hepsi gitti. Nerede bu 6'lı masa? Dün yan yana yol yürüdükleri insanlara bugün demediklerini bırakmıyorlar. Ankara'da bir ofis tutmuşlar. Her birinin Ankara'da bir ofisi var. Güle güle kullanın. Asıl hayal kırıklığını CHP'li vatandaşlarımız yaşadı. 'Gazi'nin emaneti' diyerek CHP'ye oy veren vatandaşlarımızda umutsuzluk var. Ne olursa olsun siyaset kurumundan ümidin kesilmesi demokrasimiz adına büyük bir tehdittir. Hiçbir vatandaşımızın kendisini dışlanmış hissetmesine rıza gösteremeyiz. Buradan tüm vatandaşlarıma sesleniyorum. Asla alternatifsiz değilsiniz. Şayet siyasetten beklentiniz hizmet ve eser görmekse AKP ve Cumhur İttifakı olarak işte biz buradayız.” şeklinde konuştu.